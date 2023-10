La increíble cantidad que ofreció el futbol saudí a Mourinho

Con solo una victoria en lo que va en la temporada del equipo de Roma en la Serie A, el técnico portugués José Mourinho es criticado fuertemente y algunos seguidores de la escuadra de la Loba quieren la cabeza del entrenador.

Mourinho habló sobre lo que esta sucediendo a su estilo:

“No leo los periódicos, no escucho la radio ni veo la televisión. Pero tengo amigos, tengo jugadores y asistentes que, aunque no quiera saberlo, me informan de las cosas. No lo acepto porque no es verdad. Yo no soy el problema”, aseguró, adjuntando que “en el futbol, como en la vida, hay múltiples factores. Lo mismo ocurre cuando se gana”.

¡Hasta pronto! Se fue la primera eliminada de DBUT FC

Te puede interesar: Bellingham anota y Real Madrid pone en orden a LaLiga

“Hace tres meses la idea de que me fuera era vista casi como una tragedia”, apuntó, para revelar que “en vacaciones recibí la oferta más grande y loca que jamás haya recibido un entrenador en la historia del futbol y la rechacé. Lo hice porque di mi palabra a mis jugadores, a la afición y al dueño del club”, dijo el polémico entrenador luso.

Frabrizio Romano revela la cantidad ofrecida a Mourinho

El periodista Fabrizio Romano reveló que el equipo saudí que pretendió a Mourinho fue el Al-Hilal y que la la cantidad que le ofreció era 30 millones de euros por temporada.

El equipo de Roma vive uno de los peores inicios de temporada en el futbol italiana. La escuadra de la capital italiana suma en seis partidos solo una victoria, dos empates y tres derrotas para ubicarse en la tabla en el puesto 16 con cinco unidades, tan solo dos puntos de la zona de descenso.