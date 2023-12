“Voy a trabajar para ganarme a la hinchada": Piero Quispe

En pleno 25 de diciembre como si fuera obsequio de navidad, los Pumas recibieron su regalo con la llegada de su primer refuerzo de cara al Torneo Clausura 2024. El atacante peruano, Piero Quispe, se convirtió en la primera incorporación del cuadro auriazul para la próxima campaña.

“Muy feliz por mí, por conseguir el titulo de allá, en Perú, pero ahora estoy pensando en lo que voy a hacer acá y con mucha mente positiva, fe en Dios. Yo creo que el club, es un club con bastante historia, que tiene una gran hinchada, pero voy a trabajar, voy a dar todo de mí para así poder lograr cosas con el club”, mencionó Piero Quispe a su llegada a la Ciudad de México.

Piero Quispe fue el mejor jugador de la Liga de Perú

Por otro lado, el jugador de 22 años de edad fue galardonado como el mejor jugador de la Liga de Perú en el último torneo y tiene como objetivo en México poder levantar el título.

“Esto es cosa del futbol, ¿no?, dejar a la familia, a tus amigos, a tu gente que siempre estaba contigo, pero esta es la vida del futbolista. Yo sabia que podía pasar y pasó. Estoy muy orgulloso de mí, mis papás también, y todo esto lo hago por ellos, por el futuro de ellos. Como todo jugador: ser campeón. Vengo, te digo, a dar todo de mi con mucho trabajo y sacrificio y con trabajo lo puedo lograr”, puntualizó el sudamericano.

Al finalizar, Piero Quispe aclaró que llega al balompié azteca con mucha humildad y con muchas ganas de ganarse el corazón de los aficionados universitarios con sus respectivas actuaciones en la cancha.

“Voy a trabajar duro para ganarme a la hinchada, pero eso se gana con trabajo, no por venir de Perú me van a querer, me van a tener que ver jugar y voy a dar todo de mí en cada entrenamiento con mucho sacrificio y mucha fe. De la Liga Mexicana hay varios de la selección que juegan acá, lo veo, es un futbol que hay muy buenos jugadores y yo siento que acá puedo encajar bien, voy a trabajar para así lograrme un lugar en el equipo”, finalizó el refuerzo de Pumas.

Los Pumas reportarán este martes 26 de diciembre para comenzar la pretemporada de cara al inicio del siguiente torneo.

