Pierre Gasly cambia la Fórmula 1 por las canchas y “ficha” por el Atlante

Los pilotos de la Fórmula 1 están en nuestro país para disputar el Gran Premio de México y antes de subir a los monoplazas se dejan contagiar de la emoción de la Liga BBVA MX y la Liga BBVA Expansión MX como lo hicieron Pierre Gasly y las escuderías de Alpine y Haas con Pumas y Atlante.

Te puede interesar: GP de México rinde homenaje a Checo Pérez; así luce como “mascota” y traje de mariachi

Llegó El Clásico! Real Madrid vs Barcelona Inés nos comparte curiosidades imperdibles sobre el duelo más grande del fútbol español

Pierre Gasly ‘ficha’ por el Atlante para disputar un partido amistoso

Las escuderías de Apine y Haas disputaron un partido amistoso previo al Gran Premio de México en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria con los uniformes de Pumas y Atlante y a Pierre Gasly le tocó utilizar el dorsal ’10' de los Potros de Hierro.

El piloto francés de Alpine demostró sus habilidades con el balón en un partido en el que también participaron ingenieros, mecánicos y miembros de staff de ambas escuderías y que dejó inolvidables postales que fueron compartidas en las redes sociales.

"¡Una noche mágica llena de futbol y Fórmula 1, en la cancha del Estadio Olímpico Universitario! Atlante y Pumas unieron fuerzas para organizar la cascarita entre las escuderías de Apline y Haas”, compartió la cuenta oficial del Atlante.

“El Club Atlante agradece al Club Universidad por todas las facilidades otorgadas para realizar este evento, que une los lazos de amistad entre ambas instituciones históricas del futbol mexicano”, agregaron los Potros de Hierro.

Pierre Gasly termina con la polémica con su compañero Franco Colapinto

Pierre Gasly y Franco Colapinto, pilotos de Alpine, tuvieron un desaguisado durante el Gran Premio de los Estados Unidos en donde el argentino desobedeció las órdenes de su escudería y rebasó al francés para evitar quedar último de la carrera.

Previo al Gran Premio de México, Gasly fue consultado sobre el incidente con su compañero, pero evitó profundizar en el tema y se limitó a señalar que ya habían arreglado todo en privado.

“Sí, hablamos. Solo que no tiene sentido hablar de eso acá. Lo que había que decir ya se dijo, y está todo bien”, sentenció el francés.

Te puede interesar: Gran Premio de México rinde emotivo homenaje a Roscoe, perro de Lewis Hamilton, y así agradece el piloto de Ferrari