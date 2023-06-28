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Nos tratan como criminales: explota este piloto contra la FIA

El fin de semana dejó mucho para analizar en la Formula E, después de una dura sanción a DS Penske en el E-Prix de Portland por un acto indebido

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Stoffel Vandoorne, DS Penske; Jean-Eric Vergne, DS Penske; Robin Frijns, ABT CUPRA; Pilotos de la Formula E.|Simon Galloway

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

El piloto de francés Jean-Éric Vergne, del equipo DS Penske de Formula E, no tuvo piedad para expresar su inconformidad con los comisarios de la competencia después de que el equipo sufriera una dura sanción en el E-Prix de Portland el fin de semana pasado por instalar en el Pit-Lane un sistema que leía los neumáticos que llevaba cada auto.

Cuando control de carrera se percató del acto, emitió una multa económica de 25 mil euros al equipo y mandó a sus dos pilotos al final de la parrilla para comenzar la carrera, lo que ha hecho que el francés Vergne considerara que se les ha tratado “como criminales".

E-Prix de Portland R12, Resumen Completo | Formula E

"Si realmente tuviéramos acceso a todos los datos de los otros equipos, entonces, tal vez, la sanción no sería lo suficientemente severa. Pero no es el caso”, dijo el actual quinto lugar del campeonato mundial. “Parece que somos una especie de genios hackers que puede acceder a todos los coches y neumáticos. Es una completa basura”.

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Según los comisarios, el dispositivo instalado proporciona mucha información en tiempo real, lo que calificaron como una "gran e injusta ventaja". Esto fue desmentido de forma tajante por el piloto de Penske.

“Es una completa mentira decir que tuvimos acceso a datos en tiempo real, es total y absolutamente falso, una acusación falsa, y nos hace quedar muy mal y está dañando la reputación del equipo, nuestra imagen, todo", agregó Vergne, quien reconoció que fue un error colocar el mecanismo en ese lugar, pero no sin defender que han sido difamados por las autoridades.

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“Sí, teníamos esa máquina que no debería haber estado en el Pit-Lane, con eso estoy de acuerdo, pero nunca tuvimos acceso a la presión de los neumáticos, a las temperaturas, a la eficiencia del motor, ni a cualquier cosa que pudiera considerarse datos en tiempo real”, finalizó.

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