Lewis Hamilton no descarta tomarse un año sabático en la Fórmula 1

Lewis Hamilton tuvo una de las temporadas más difíciles de su carrera en la Fórmula 1, luego de que Mercedes batallara para encontrar el auto ideal y competitivo el año pasado. Fue hasta las últimas carreras cuando la estructura de las flechas plateadas comenzó a acercarse a los tiempos de Red Bull, pero ya era demasiado tarde.

Hamilton tampoco tuvo un año sencillo, y aunque por momentos amenazó con arrebatarle el subcampeonato a Checo Pérez, finalmente la poca consistencia de su auto semana a semana terminó por impedir que el siete veces campeón mundial fuera un verdadero peligro.

El futuro inmediato no parece catapultar de nuevo a la cima al británico, pues para la temporada que está por comenzar, todo indica que Red Bull seguirá dominando. Sin embargo, sí existe una alta probabilidad de que Mercedes sea mucho más competitivo, y luego, poco a poco volver a colocar a su piloto estrella en una posición de campeonato.

¿Lewis Hamilton se retiraría en caso de ganar un octavo campeonato?

Si eso llegara a ocurrir en algún momento, muchos expertos ven a Hamilton retirándose por la puerta grande, con su octavo título. Sin embargo, él tiene una visión distinta, pues prefiere tomarse un año sabático antes de pensar en el retiro definitivo.

“Nunca dije que un octavo título sería el punto final. Y no sé qué sigue después de conducir en la Fórmula 1”, dijo en una entrevista para formule1.nl. “No puedo imaginarme dejar de conducir y estar en un box en algún lugar. Así que probablemente sería mejor tomarme un año sabático y luego ver si todavía me gustaría volver”.

Y es que Hamilton, de 39 años, no se ve alejado del volante ni del Gran Circo. Está seguro de tener el nivel para seguir triunfando y reveló que ya ha pedido consejos de algunos de sus colegas de experiencia.

“Fernando Alonso volvió, Michael Schumacher también. También lo he visto con deportistas de otros deportes y he hablado con algunos al respecto. Me dijeron: ‘estás perdiendo algo que has hecho toda tu vida. De repente desaparece’. Me imagino que es un agujero increíble en el que caer”