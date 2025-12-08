Copa Mundial de la FIFA 2026: ¿Cómo le ha ido a México enfrentando a Sudáfrica y Corea del Sur?

El sorteo para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha dejado una serie de curiosidades bastantes llamativas para la Selección de México, la cual forma parte del Grupo A en uno de los sectores que, de acuerdo con distintos expertos, es de los menos complicados que pudo haberse encontrado.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

México disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentando a selecciones como Sudáfrica, Corea del Sur y una escuadra más que vendrá de Europa y que podría ser Dinamarca, República Checa, Macedonia del Norte o Irlanda. Ahora bien, ¿cuál es el balance del Trí ante los africanos y los asiáticos?

¿Cómo le ha ido a México cuando enfrenta a Sudáfrica y Corea del Sur?

A lo largo de su historia, México ha tenido la oportunidad de enfrentarse a la Selección de Sudáfrica en un total de cuatro ocasiones con un saldo de dos triunfos, un empate y un descalabro. En estos cuatro compromisos, el combinado nacional suma diez goles a favor y solamente cinco en contra.

Te puede interesar: ¿Qué fue de Paulinho, jugador que estuvo en Barcelona?

Te puede interesar: ¿Qué jugadores han recibido más faltas en la historia de los Mundiales?

México-Sudáfrica, el partido inaugural.



Qué recuerdos de la mano de Tshabalala. 🥹pic.twitter.com/PPnjLQEL06 — Sudanalytics (@sudanalytics_) December 5, 2025

No obstante, en periodos mundialistas México y Sudáfrica solamente se vieron las caras en la Copa Mundial de la FIFA 2010, cuando también protagonizaron el duelo inaugural un 11 de junio. En dicha ocasión, el Tri se quedó con el empate luego de igualar 1-1 ante el anfitrión.

La situación con Corea del Sur es un tanto distinta, pues a los asiáticos se los ha encontrado dos veces en instancias mundialistas. La primera de ellas se dio en Francia 1998 cuando el Tri los venció por 3-1, mientras que la última se llevó a cabo en Rusia 2018 cuando los nacionales nuevamente derrotaron a su rival por 2-1.

¿Cuándo, dónde y contra quién será el debut de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

México será el país que abra con la Copa Mundial de la FIFA 2026 , misma que comenzará el próximo jueves 11 de junio del siguiente año. Su rival será el combinado de Sudáfrica y el juego se llevará a cabo en la cancha del Estadio Banorte, también conocido como Estadio Azteca.