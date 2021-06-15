Los pilotos que han conquistado la Fórmula E en México

Puebla recibirá la octava y novena fecha de la temporada 2021 de la Fórmula E en el Autódromo Miguel E. Abed el próximo 19 y 20 de junio; evento que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes. Será la sexta vez que un Gran Premio del deporte motor eléctrico sea en México.

Puebla causa fulgor en los equipos de Fórmula E | Desde los Pits

La Fórmula E visitó el Autódromo Hermanos Rodríguez durante cinco años consecutivos: empezando en 2016 hasta 2020 y la pandemia evitó un sexto e-Prix consecutivo en la Ciudad de México. Durante las cinco carreras en la capital del país, dominó Audi Sport ABT Schaeffler, escudería alemana, y cuatro pilotos quedaron en lo más alto del podio.

Jérôme d'Ambrosio (2016)

El piloto belga de la escudería Dragon Racing, terminó en el primer puesto en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la que fue la quinta fecha de la temporada 2015-2016. El resto del podio lo completaron Sébastien Buemi en segundo lugar y Nicolas Prost en tercero. En aquella temporada, Jérôme d'Ambrosio quedó en quinto lugar de pilotos.

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Lucas di Grassi (2017 y 2019)

El brasileño de la escudería Audi Sport ABT Schaeffler, ha sido el máximo ganador de la Fórmula E en México. Se coronó en la temporada 2016-2017 y dos años más tarde en la 2018-2019. El primer lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez en 2017, le sirivió a Lucas di Grassi para ser el campeón en la temporada y en 2019 quedó en tercer lugar al final de la campaña.

Daniel Abt (2018)

El coequipero de Lucas di Grassi fue el primero en ver la bandera cuadros en el e-Prix de México en 2018. En el podio, a sus costados, estuvieron Oliver Turvey y Sébastien Buemi. Daniel Abt finalizó en la quinta posición general al acabar la temporada 2017-2019.

Mitch Evans (2020)

En la última carrera de la Fórmula E realizada en México, el piloto de Panasonic Jaguar Racing, escudería inglesa, terminó como primer lugar. En segundo acabó António Félix da Costa y en tercero Sébastien Buemi. Mitch Evans, al igual que todos sus compañeros, solo corrió 11 fechas luego de la cancelación de seis compromisos por la pandemia.

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En el e-Prix de Puebla, Robin Frijns, de la escudería Envision Virgin Racing con 62 puntos, Nyck de Vries, de Mercedes-EQ Formula E Team con 57 unidades, y Mitch Evans, de Jaguar Racing con 54 tantos, son quienes pelearán por el primer puesto en la tabla de pilotos de la temporada 2021 de la Fórmula E.

Por otra parte, son tres escuderías las que compiten por el primer lugar de la tabla de constructores: Mercedes-EQ Formula E Team, con 105 puntos, Jaguar Racing, con 103 unidades, y DS Techeetah, con 98.

¿Cuándo y dónde ver en vivo la Fórmula E en Puebla Junio 2021?

Recuerda que la Fórmula E de Puebla la podrás disfrutar a través de las pantallas de Azteca Deportes, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.

