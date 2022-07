‘Piojo’ Alvarado asegura que Chivas puede llegar a la final

Chivas inicia la semana con la presión de buscar su primera victoria del torneo cuando visite al Querétaro el miércoles en la Jornada 5 de la Liga BBVA MX. El rival parece “a modo” ya que los Gallos Blancos marchan en el último lugar de la tabla general con apenas un punto producto de un empate y tres derrotas en el inicio del Apertura 2022.

El presente de Guadalajara no es el mejor, ya que solo tienen tres puntos en el torneo, sin embargo destaca que son junto con Pachuca y Juárez, la mejor defensa del campeonato con solo dos goles en contra. El lado opuesto es la ofensiva ya que nada más ha anotado un gol tras cuatro fechas.

Siento feo que la gente diga que no soy mexicano: Santiago Ormeño

Te puede interesar: Filtran posible jersey de visitante de México para Qatar 2022

Chivas no ha tenido suerte en el Apertura 2022

“No hemos tenido quizás esa suerte, veo a los compañeros en los entrenamientos y dejan todo, en los partidos también y queremos buscar el resultado pero al final no se nos ha dado. Vamos a tratar de cumplir los objetivos que tenemos para este torneo, todavía queda cierto recorrido y me mentalizo con este equipo en la final, levantando un título, lo que quieren todos los chivahermanos de corazón” expresó Roberto Alvarado en entrevista exclusiva con TV Azteca.

El ‘Piojo’ Alvarado juega su segundo torneo con la camiseta de Chivas. En el anterior participó en 7 goles del Rebaño Sagrado con 3 anotaciones y 4 asistencias. En el arranque del presente certamen no ha podido mostrarse en las estadísticas pero considera que el potencial del equipo ya se ha demostrado en el pasado.

“Sí me gustaría convertirme en alguien importante para el equipo, alguien que en un futuro pueda ser ídolo para la afición. A veces siento que me falta soltarme un poco más, me falta ese poquito de confianza para soltarme al máximo, pero poco a poco voy sintiendo esa confianza, cada vez físicamente me voy sintiendo mejor y quiero mostrar mi mejor versión aquí en Chivas, lograr cosas importantes y ¿por qué no? en algún futuro ser un ídolo y un histórico de Chivas”, finalizó Alvarado quien este semestre busca su lugar dentro de la lista final de México para Qatar 2022.

Te puede interesar: Chivas Femenil llega al liderato del Apertura 2022