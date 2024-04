La confesión del Piojo Alvarado que podría molestar a la afición de Chivas

Roberto Alvarado se ha convertido en uno de los elementos más importantes a la ofensiva de Chivas, pero el atacante confesó que su traspaso de Cruz Azul al Rebaño no fue de su agrado en un inicio.

El ‘Piojo’ jugó en la Máquina desde el Apertura 2018 hasta el Apertura 2021, que fue su última campaña en la capital antes de partir a Guadalajara, donde juega desde el Clausura 2022.

El Piojo Alvarado no quería jugar en Chivas

Fue en una plática informal con Miguel Ponce, el exjugador rojiblanco, que Alvarado confesó que al principio no quería irse a la Perla Tapatía. “En un principio la verdad que no quería, ya tenía cuatro años, me había ido bien y así. Justo pasa que hablaron conmigo y me dijeron: ‘Te va a ir mejor allá, económicamente, un cambio te hace bien’”, contó, a lo que Ponce le respondió que ya no estaba siendo considerado en el equipo.

“Sí, entonces hablé con mi representante y me dijeron esto, pues sí hay que acelerar para ir para allá (a Chivas), después lo platiqué con mi esposa y decidimos y dijimos pues cambio también nos vendría bien y al final se hizo lo de Chivas”, contó el extremo ya consciente de que su ciclo en Cruz Azul había terminado.

Roberto Alvarado quiere jugar en Europa

Asimismo, el Piojo le contó a Ponce, con quien compartió equipo, que mantiene intacto el sueño de emigrar al futbol de emigrar al Viejo Continente. “Es mi sueño ir a Europa, que no me la cuenten, quiero vivir esa experiencia. Me han dicho de propuestas en Europa, pero no sé si es 100 por ciento real. Te puedo decir que vino tal equipo, pero no sé si es real”, contó.

Después aseguró que no pierde la esperanza de algo que todavía es posible que suceda, para después contar entre risas cómo fue su traspaso de Pachuca a Necaxa, cuando tenía apenas 18 años, pues le pagaron tan sólo ocho mil pesos por la transferencia.