La Selección Mexicana está a días de empezar su actividad en la Copa Oro 2023, donde buscarán su doceavo título del certamen; además, para el torneo de la Confederación de América del Norte, el combinado tricolor tendrá un nuevo número 10.

De la mano de Jimmy Lozano, la Selección Mexicana afrontará la Copa Oro 2023. El entrenador mexicano, que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, fue nombrado como el director técnico interino del combinado tricolor, tras la salida de Diego Cocca.

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Además del cambio de entrenador, hubo una baja en la convocatoria de la Selección Mexicana: se trata de Alexis Vega y quien tomó su lugar fue Roberto ‘Piojo’ Alvarado; además, también ocupará su número.

Piojo Alvarado es el nuevo '10' de la Selección Mexicana

A través de la entrevista que concedió para David Medrano y Omar Villarreal, de TV Azteca Deportes, se reveló que Roberto ‘Piojo’ Alvarado es el nuevo ‘10’ de la Selección Mexicana para la Copa Oro 2023. El futbolista de las Chivas reemplazó a su compañero Alexis Vega, quien, por lesión, abandonó la concentración del conjunto tricolor; ahora, también tomó su número.

En las últimas convocatorias de la Selección Mexicana, Alexis Vega tomó un rol destacado, mismo que lo llevó a vestir la camiseta número ‘10’, heredando grandes glorias de Cuauhtémoc Blanco, Luis García, entre otros, que han utilizado la camiseta tricolor; sin embargo, tras una lesión rodilla derecha, se perderá la actividad con México en la Copa Oro 2023.

¿Le sorprendió el llamado de la Selección Azteca?



¿Qué esperar de México con el Jimmy Lozano?@OmarVV9 y @medranoazteca #MéxicovsHonduras🇲🇽🆚🇭🇳

📅 Domingo 25 de junio.

⏰ 6:20 pm

📺 Azteca 7, sitio y app de Azteca Deportes. pic.twitter.com/kff17PLo8l — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 23, 2023

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¿Cuándo debuta la Selección Mexicana en la Copa Oro 2023?