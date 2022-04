Piojo Herrera contra el arbitraje, una rivalidad eterna

Miguel Piojo Herrera escribió un nuevo capítulo en su rivalidad con el arbitraje en la Liga BBVA MX . El entrenador de Tigres dio de qué hablar durante su conferencia de prensa tras la derrota de los Felinos a manos de Necaxa en duelo correspondiente a la jornada 15 del Clausura 2022. El técnico mexicano incluso mostró evidencia para demostrar su punto en contra de los silbantes.

El enojo del Piojo Herrera

“La herramienta funciona. No le echemos la culpa a la herramienta. El VAR sirve, está clarita la jugada, nosotros desde la banca la vimos. Los de arriba quieren pitar, el árbitro estuvo ahí dos minutos. Así como a mí, también debe venir un castigo para ellos”, declaró Herrera en conferencia de prensa.

No es la primera ocasión en la que el estratega crítica abiertamente a los silbantes. En su etapa con América, el “Piojo” dejó salir un par de frases para el recuerdo: “Los del VAR están tragando tortas” y “No puedo hablar, bien lo saben, pero hablen con el p… árbitro que viene allá atrás”.

Enojos en la Selección Mexicana

El campeón con América también arremetió contra árbitros en sus etapas con la Selección Mexicana y en competencias como la Liga de Campeones de la Concacaf: “Es desastroso el arbitraje. Son malísimos estos cuates”.

El enojo con Brizio

Además, no es la primera vez que cuestiona las decisiones arbitrales como entrenador del América.

El “Piojo” incluso cargó de manera directa contra Arturo Brizio, presidente de la comisión de arbitraje: “Que no salga Arturo Brizio a decir que tenía razón, tienen la televisión ahí, ya no hay modo de equivocarse. No me pueden salir a decir que se equivocaron en contra nuestra. Al América no lo ayuda nadie. Hace cuatro días salieron a decir que yo tenía razón, pero eso no me sirve a mí. Que el señor Brizio se calle y se ponga a trabajar, que no me digan que otra vez fui yo, él salió primero”, expresó en su momento el también exfutbolista.

Investigarán las declaraciones de Herrera

Por su parte, la Federación Mexicana de Futbol ha decidido investigar las declaraciones de Miguel Herrera, por las cuales la comisión de arbitraje puede levantar una queja y el “Piojo” podría ser multado con hasta 900 mil pesos y un partido de suspensión, de acuerdo con el Reglamento de Sanciones.

Tigres vs América ¿Con Herrera en el banquillo?

Por el momento, Herrera recibirá a su exequipo este sábado 23 de abril en el Volcán, cuando Tigres se enfrente al América en la jornada 16 del Clausura 2022.