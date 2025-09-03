deportes
Piratas de Campeche se acercan a Serie del Rey al derrotar a Diablos Rojos del México en el Juego 3

Con un jonrón en la décima entrada, se decidió la victoria para los Piratas de Campeche ante los Diablos Rojos del México en el Juego 3 de la Serie de Campeonato.

Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Home Run Azteca
Christian Ibarra conectó cuadrangular de tres carreras en la parte baja de la séptima entrada y rompió el empate a dos carreras, para darle la victoria a Piratas de Campeche sobre los Diablos Rojos del México en el Juego 3 de la Serie de Campeonato.

En otro gran enfrentamiento de playoffs, los Piratas se pusieron arriba en la serie por 2-1, para tener medio boleto a Serie del Rey sobre unos Diablos que aún tienen vida, pero que han dejado escapar la victoria en momentos determinantes.

Piratas, convertidos en un caballo negro y con una ilusión intacta y una ciudad de Campeche volcada en apoyo, dieron otro golpe en la mesa para aventajar a los actuales campeones y máximos favoritos.

El Juego 3 volvió a dar muchas emociones y se quedó en el alambre tras nueve entradas y con el empate a dos carreras en el décimo rollo, un jonrón de tres rayitas de Ibarra por el jardín de Julián Ornelas, decidió el triunfo para los filibusteros.

El momento que extrañarán y se lamentarán los Diablos Rojos

Diablos tuvieron en la novena entrada la casa llena con un out. En la tercera estaba José Marmolejos, en la segunda Ornelas y en la primera Carlos Pérez.

Vino a la ofensiva José Rondón con rola a las paradas cortas donde Ibarra conectó con Hollis para un out y Hollis tiró a la inicial para el doble play y terminar con la angustia.

Duelo angustiante para Diablos

Diablos se puso arriba en la pizarra por 1-0 en la segunda entrada, pero el abridor Hogan trabajó cinco entradas dos tercias de calidad en los que permitió cuatro hits co una carrera y otorgó cinco ponches.

Cuatro relevistas llegaron y en conjunto solo permitieron un hits y una carrera.

Ornelas se fue de 3-1 con una anotada y una impulsada con su solitario jonrón. Gamboa se fue de 3-0 y Río Ruiz corrió con la misma suerte.

Piratas, estallaron en casa y se ponen cerca de Serie del Rey

Por Piratas de Campeche, Ibarra de 4-2 con una timbrada y tres producidas, con su jonrón de tres carreras.

Peña de 3-2 con dos anotadas y una empujada.

Reanudan serie de campeonato el miércoles 3 de septiembre

En el Galeón, ese miércoles 3 de septiembre la serie se reanuda en donde Diablos podrían ponerse contra las cuerdas, por lo que será un juego agresivo.

