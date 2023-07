Pitbull Cruz cumple en Las Vegas al vencer al resistente Giovanni Cabrera

El peleador mexicano Isaac Pitbull Cruz, logró vencer en su primera pelea en Las Vegas, a Giovanni Cabrera por la vía de la decisión dividida en choque en el que dominó, pero el nocaut se le negó.

Pitbull Cruz conectó al menos cuatro volados que agitaron las ideas de Cabrera, pero que no lo mandaron a la lona. El azteca también impactó el cuerpo ante la diferencia de estatura.

El azteca apenas fue conectado en el episodio 8 por el que dejó su invicto en Las Vegas y ahora Pitbull apunta a importantes retos, tomando en cuenta que el indiscutido Devin Haney en los ligeros, subiría de división y dejaría vacantes los cetros.

Isaac Cruz

Sobre si la pelea fue tan reñida como la decisión dividida lo reflejó:

“Yo no sentí que (Cabrera) haya conectado ninguno de sus golpes. No sé qué vieron los jueces, pero lo importante es que yo gané”-

Sobre si lo sorprendió el hecho de que Cabrera no haya besado la lona tras recibir sus golpes:

“Yo fui superior esta noche, pero respeto a todos mis oponentes y él fue muy bueno esta noche”.

Sobre si él pensaba que la pelea sería tan difícil:

“Yo estaba un poco frustrado. Cabrera debió haber pensado que era mi cumpleaños , ya que no dejaba de abrazarme”.

“La altura de Cabrera no me frustraba tanto. No es por poner excusas, pero yo venía de un periodo bastante extenso de inactividad, y gané igual.

“Yo respeto a Gervonta, y a la misma vez sé que merezco una segunda oportunidad para redimirme. Cuando llegue esa oportunidad, estaré listo para pelear”.

GIOVANNI CABRERA

“En verdad pensé que hice lo suficiente tanto en los rounds tempraneros como en los rounds finales. Fue una pelea cerrada, y su energía bajó al final de la pelea y yo lo estaba lastimando con uppercuts.

“Yo bajé la intensidad en los rounds del medio y él me conectaba golpes que hacían que yo gire la cabeza. Por algo es un ‘Pitbull’, y le dimos una buena pelea a la gente.

“Yo esperé demasiado para ver cuanto tenía (Cruz). Luego empecé a incrementar la intensidad de mis golpes al ver que eso era todo lo que él tenía. Yo pensé que había tomado el contro sobre el final de la pelea, pero no pongo excusas.

“Demostré que puedo pelear al mismo nivel que un golpeador temido. Me parece que intercambié más golpes con él que Gervonta.”