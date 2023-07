Pitbull Cruz quiere la revancha con Gervonta Davis

A unos cuantos días de enfrentar su vigésima octava pelea como profesional frente a Giovanni Cabrera, Isaac el “Pitbull” Cruz habló sobre los planes a corto plazo, una revancha con Gervonta Davis y enfrentar a los mejores peleadores de peso ligero para convertirse en el manda más de las 135 libras.

“Estoy listo para poner a México en la cima una vez más y demostrar que estoy destinado a enfrentarme a los mejores. Quiero que los fans estadounidenses me conozcan tan bien como los mexicanos, así que tengo que enfrentarme a los mejores. Primero, quiero esa revancha con Gervonta Davis pase lo que pase. Después de eso, quiero enfrentarme a Devin Haney y Vasyl Lomachenko”, mencionó Cruz para BoxingScene.

“Pitbull” promete dar un espectáculo en Las Vegas

A poco más de una semana de enfrentar a Cabrera, el capitalino quiere consolidarse como uno de los referentes en las 135 libras y promete darle un espectáculo a su gente, el “Pitbull” lleva dos victorias consecutivas por nocaut después de la derrota con “Tank” por decisión unánime.

“Estoy totalmente concentrado en quedarme en 135 libras porque es donde me siento más fuerte y más cómodo. Solo quiero que todos vean un gran espectáculo. He hecho una conexión con los fans porque he demostrado que no tengo miedo de luchar contra los mejores. No tengo miedo”, agregó el “Pitbull”.

Pitbull quiere convertirse en un boxeador de época

Los sacrificios son parte del gran trabajo que hacen día a día los boxeadores de élite para convertirse en súper estrellas, es algo que no se ve arriba del ring, pero define la carrera de un atleta de alto rendimiento y Cruz lo tiene perfectamente claro.

“Puede sonar cliché, pero realmente se trata de dedicación, trabajo duro y disciplina. Ser solo un luchador normal es tomar la salida fácil. Decir que no a un vaso de agua o a estar con amigos es difícil. Lo que hacemos es hermoso, pero es difícil. Si quieres ser un atleta de élite, tienes que aprender a vivir con sacrificio” añadió Isaac.

El próximo sábado Isaac el “Pitbull” Cruz vuelve a subir al cuadrilátero para demostrar el poder en sus puños y poner en alto el nombre de México, después buscará la revancha contra Davis “pase lo que pase” y después buscar los títulos de la división.