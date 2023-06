Pitbull Cruz advierte que se robará el espectáculo en la Arena T-Mobile

A casi un mes de su pelea ante Giovanni Cabrera en el respaldo de la pelea de Terence Crawford ante Errol Spence en las Vegas, el peleador mexicano Isaac Pitbull Cruz manifestó su deseo y decisión por salir con la victoria en una noche en la buscará robarse el espectáculo.

La afición al boxeo está deseosa de esa velada en la que Spence y Crawford buscarán a un campeón indiscutido en la división de los pesos welter, pero que tendrá un gran platillo en la pelea semifinal de la noche.

Rumbo al compromiso en la que estará Pitbull Cruz, el capitalino dio una rueda de prensa virtual en la que reiteró que habrá un show redondo en el ring de la T-Mobile en donde saldrá vencedor.

Pitbull Cruz, honrado de estar en la cartelera de Spence vs Crawford

“Me estoy entrenando duro como siempre, y enfocándome en las fortalezas y debilidades de Giovanni Cabrera. El formar parte del co-evento estelar de una pelea que quedará en la historia grande del boxeo es todo un honor para mí”, indicó Pitbull Cruz y agregó que el “plan es salir a dar espectáculo para todos aquellos que estén viendo la pelea. Estaré listo para pelear por un round o 12, y será una gran pelea”.

PBC

Busca dar un espectáculo en Las Vegas

“Voy a dar espectáculo contra Cabrera, y me esforzaré para cerrarle todas las puertas a Gervonta (Davis) y que no se pueda escapar de nuestra revancha. Quiero demostrar que soy el mejor de la división de las 135 libras. La afición es una motivación adicional para mí. Quiero seguir regalándoles peleas espectaculares, y contar con su apoyo y muestras de cariño me llena de orgullo. Le prometo a cada espectador que esta pelea valdrá el precio de admisió”.

Advierte a Cabrera sobre su calidad

“Estoy muy entusiasmado por ganar esta pelea y llegar a un nuevo nivel de expectativas. Giovanni es un gran oponente, un boxeador de calidad que por algo está invicto. No estoy por subestimarlo, él también se ganó su lugar.

“Quizás (Cabrera) piensa que ya ha enfrentado a boxeadores parecidos a mí en el gimnasio, pero mejor que esté preparado. Enfrentarte al Cruz verdadero es muy distinto.

“Vine a demostrarles a todos que yo no soy solamente un boxeador de redes sociales, como otros. Yo soy un guerrero, y me falta mucho para alcanzar mi techo.”

Box Azteca transmitirá Pitbull Cruz vs Giovanni Cabrera

El peleador mexicano Isaac Pitbull Cruz peleará el 29 de julio en Las Vegas ante Giovanni Cabrera, reyerta que podrás ver EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.