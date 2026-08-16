Pitbull Cruz confirma su próxima pelea de la mano de Eddy Reynoso; ¿cuándo y contra quién será?

Isaac, el Pitbull Cruz, se mantiene como una de las joyas mexicanas más interesantes e importantes que el boxeo mexicano tiene en la actualidad, por lo que todo haría indicar que su retorno al ring estaría más cerca que nunca, más precisamente en este último cuatrimestre del año.

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Un punto interesante a considerar es que el Pitbull Cruz, nacido en la capital del país, finalmente decidió cambiar su forma de trabajo para integrarse al Canelo Team mediante el liderazgo de Eddy Reynoso, lo cual podría darle más popularidad y oportunidades en el ring a partir de ahora.

¿Cuándo es la próxima pelea de Isaac, el Pitbull Cruz?

Luego de entrenar a lado de su padre durante estos años, el Pitbull Cruz tomó la intención de integrarse de lleno al Canelo Team bajo la guía de Eddy Reynoso. Vale mencionar que esta decisión se toma semanas antes de su próxima gran pelea, la cual confirmará su regreso al cuadrilátero.

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Tal situación permitirá al Pitbull Cruz evolucionar como boxeador a través de la presión táctica y la inteligencia, así como el orden al momento de defender que propone Reynoso, motivo por el cual todo esto se podrá demostrar en la siguiente lucha que el capitalino tendrá.

Ante ello, debes saber que el siguiente gran combate para Isaac dará en San Diego, California, frente a Néstor Bravo, puertorriqueño que será la siguiente prueba para el mexicano, en un combate que se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre como parte de las celebraciones por la Independencia de México.

¿Quién es Néstor Bravo, el siguiente rival del Pitbull Cruz?

Esta batalla se realizará a través de la categoría de las 140 libras; es decir, en la división superligero. Vale decir que el pugilista boricua cuenta con un récord de 24 triunfos en 25 combates a sus 32 años de edad, mismos de las cuales 17 se dieron a través de la vía del cloroformo.