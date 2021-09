Exjugador del Barcelona explotó contra Ronald Koeman

Miralem Pjanic llegó al Barcelona el verano pasado después de que la entidad catalana pagara al Juventus de Turín 60 millones de euros, más 5 millones en variables. Entonces firmó por cuatro temporadas, hasta la 2023-2024, con una cláusula de rescisión de 400 millones ahora estará cedido en el Besiktas tras conocer que Ronald Koeman no contaba con él para este curso.

En una entrevista para Marca, el ahora jugador del Besiktas fue cuestionado sobre el trato que recibió por parte de Koeman: "¿Te han faltado al respeto?” a lo que Pjanic respondió: “El mister, sí (insistiendo) Sí".

El bosnio dejó claro que en todo momento estuvo a disposición de Koeman, incluso le resaltó que haría todo lo posible para ganarse un lugar en el once titular.

“Un día al inicio de esta temporada vino él a hablar conmigo. Solamente me preguntó mi situación, cómo estaba. Yo le dije ‘míster, quiero jugar, si pasa algo durante el mercado, entiendo la situación del club y todo, pero yo quiero jugar, amo el futbol, quiero jugar, ser feliz, pero si no encuentro nada, porque el mercado es muy complicado con el covid y todo... Él me respondió: ‘si no tienes nada vas a luchar como todos’ y yo le dije que sí", mecionó.

No se arrepiente

Pjanic dejó claro que no se arrepiente de dejar a la Juventus para firmar por el Barcelona, pero sí está lastimado por la falta de oportunidades que recibió en el club catalán.

“No, no nunca. En la vida las cosas que tienen que pasar, pasan. Es así. He luchado toda mi vida y mi carrera, soy muy ambicioso, muy competitivo, he llegado al nivel Juve y Barça. Yo sé que puedo jugar en este equipo, solo que no me han dado la posibilidad de competir, de entrar en grupo, de ayudar más”, comentó.

Durante el curso 2020-2021 Pjanic disputó un total de 30 partidos. En cambio, durante las tres primeras jornadas de Liga de esta nueva temporada no jugó ni un solo minuto.