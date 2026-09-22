¿Se va del Azteca? Este es el plan de Cruz Azul para sus partidos de local

Cruz Azul atraviesa por un interesante momento a nivel institucional, pues además de sumar dos títulos de Liga en un lapso de dos meses y medio, el equipo busca consagrar este proyecto no solo en la primera división mexicana, sino también en las fuerzas inferiores.

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Y es que, además de reforzar su apartado de fuerzas básicas y el aspecto femenil, la idea de Cruz Azul es hacer de Hidalgo, su estado base, un elemento fundamental en este nuevo proyecto de la mano de su presidente, un hecho que sin embargo ha generado cierta preocupación entre la comunidad de la capital del país.

¿Cruz Azul se muda de la CDMX a Hidalgo?

El hecho de hacer de Hidalgo un estado mucho más fuerte hizo que algunos aficionados pensaran que Cruz Azul se mudaría a dicho lugar para disputar los siguientes torneos. Sin embargo, la realidad es que será Cruz Azul Hidalgo quien tiene la tarea de restablecerse con fuerza en este lugar.

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A 15' del final y seguimos buscando el gol del empate ⏰ pic.twitter.com/wKByyxOqIJ — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 20, 2026

Cabe mencionar que Cruz Azul Hidalgo está haciendo su debut en la Liga de Expansión MX y, de hecho, disputa sus juegos en el 10 de Diciembre, el cual fue bautizado como Estadio Refundación a fin de hacer de este proyecto uno con escalas cada vez mayores.

¿Cuál es la intención de Cruz Azul en el estado de Hidalgo?

Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, afirmó que la intención principal del equipo es que, a través del futbol, se recupere la actividad de la zona mediante un impacto significativo en el ámbito deportivo, lo cual atraiga a más comunidad y, a su vez, nuevos turistas a la zona.

Con ello, Cruz Azul no solo tiene su enfoque en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y en el Campeones Cup, sino que busca recuperar la historia que lo trajo a la primera división mediante una nueva aventura en Hidalgo, esto a través de su filial en la Liga de Expansión.