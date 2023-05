El Pocho Guzmán explota contra el festejo de Henry Martin en el Clásico Nacional

Víctor Pocho Guzmán se ganó la capitanía de Chivas en el primer torneo que está disputando con los rojiblancos, su traspaso de los Tuzos representó un gran movimiento para el equipo de Veljko Paunovic, dando mucho equilibrio en el medio campo y siendo muy importante en la elaboración de la ofensiva tapatía, El Pocho marcó 5 goles en el campeonato y tuvo participación en dos asistencias a lo largo del Clausura 2023.

Chivas mantuvo un ritmo consistente de principio a fin, sin embargo, en el Clásico Nacional quedó evidenciada la diferencia que aún existe entre los dos equipos, América goleó 4-2 al equipo tapatío y HenryMartin fue uno de los grandes protagonistas del encuentro al festejar uno de los tantos como lo hacía el ídolo azulcrema Cuauhtémoc Blanco, algo que no cayó nada bien en el vestidor del equipo de Veljko Paunovic.

El Pocho Guzmán criticó el festejo de Henry Martin

Henry Martin marcó el 4-0 en la segunda mitad del encuentro, una fiesta que quiso culminar con un festejo en el marco tapatío que levantó la polémica, y que le costó la expulsión al Pocho Guzmán del encuentro. Chivas reaccionó y acortó distancia con dos goles, pero no le sirvió de nada para levantar la desventaja que tenían en contra. Unos meses después, el capitán de los rojiblancos levantó la voz para expresar cómo vivió la celebración del campeón de goleo del Clausura 2023.

“No me gustan las dinámicas que quieren hacer los de la Liga MX. Estás en entrevista dos días antes con ellos, te saludan y al final terminan con festejos así. No se me hace congruente lo que quiere hacer la Liga MX. Ellos lo hacen porque quizá nunca jugaron futbol, no saben la rivalidad y lo que es el Clásico. Entiendo que se quiera dar un mensaje contra la violencia, pero ellos no saben lo que es jugar, dolió mucho el festejo y vendrán revanchas”, dijo El Pocho Guzmán.

Sobre el Clásico Tapatío en la Liguilla

De acuerdo con la entrevista que concedió para Fox Sports, el capitán de las Chivas considera que el la posición en la tabla general es el reflejo del buen trabajo del equipo en la temporada y por ende, una señal de que tuvieron mejor rendimiento que Atlas, su rival en los Cuartos de Final en la Liguilla.

“Yo pienso que en la tabla se refleja (Chivas está mejor que Atlas), al final de cuentas ya es otro torneo. Estamos mejor tan sólo por la posición y porque futbolísticamente la calidad de nosotros nos da para estar en los primeros cuatro lugares y mucho más. Tenemos que pelear (por el título). Es algo que se puede decir, pero con nuestras actuaciones hacemos creer a la afición y nosotros mismos”, sentenció El Pocho Guzmán en entrevista.