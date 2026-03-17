Muy pocos recuerdan cuando Germán Berterame no valía casi nada: en Argentina su precio era de risa

Aunque Germán Berterame brilló en su debut con Inter Miami mientras Rayados sufría, el ex jugador del CF Monterrey es de los mexicanos mejor valorados en el exterior. Aunque hoy los ojos están puestos en su millonario traspaso a la MLS, pocos recuerdan que hubo un tiempo en el que era un auténtico desconocido con un valor de mercado de risa en Argentina.

Berterame, que superó una falla que casi firma su sentencia con Javier Aguirre, inició su camino con una etiqueta de precio realmente muy barata, pero cambió mucho tras dar el salto que cambió su carrera en la Liga BBVA MX, primero con Atlético San Luis y luego con “La Pandilla”. Pues pasó de valer 150 mil euros a más de € 12 millones.

Así cambió el valor de mercado de Germán Berterame desde Argentina a la Liga MX y la MLS

Enero de 2019: 150 mil euros

Julio de 2019: mismo precio de referencia pero vendido en 1.4 millones de euros

Diciembre de 2020: 3.5 millones de euros

Octubre de 2021: 5 millones de euros

2022 y 2023: 5.5 Md€

2024 y 2025: 7 millones de euros

Principios de 2026: valuado en 8.5 millones de euros y fichado por Inter Miami en 12.6 Md€

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De valer “migajas” a ser la joya del Inter Miami

La evolución financiera del atacante es muy buena, pues según datos de Transfermarkt, en enero de 2019, cuando pasó de las fuerzas básicas de San Lorenzo a Patronato, su valor era de apenas 150 mil euros. Para julio de ese mismo año, el Atlético San Luis vio su potencial y pagó 1.4 millones de euros, aunque su valor estimado seguía siendo bajo.

|MAURICIO GUTIERREZ GUZMAN

Tras su consolidación en México, su precio se disparó: pasó de los 3.5 millones en 2020 a los 8.5 millones de euros a principios de 2026, su pico histórico. Finalmente, el Inter Miami cerró su fichaje por una cifra récord de 12.6 millones de euros, demostrando que aquel joven que no valía “casi nada” en Argentina es hoy una estrella continental.

Germán Berterame es considerado por Javier Aguirre

La nacionalización del delantero centro ha sido un éxito rotundo para la Selección Nacional de México. De hecho, estará convocado para los próximos partidos amistosos. Hasta el momento, el ex Rayados suma 8 partidos jugados (3 como titular) y ha marcado 2 goles, consolidándose como una opción real para la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el “Vasco” Aguirre.

