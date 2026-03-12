Germán Berterame habría firmado su propia sentencia con Aguirre con esta falla horrible

En los últimos tiempos se había visto un buen nivel de Germán Berterame en el Inter Miami, mientras Durdevic alargaba su sequía en Rayados. Sin embargo, en los últimos días se ha hablado de que el delantero mexicano nacido en Argentina habría firmado su propia sentencia con Javier Aguirre en la Selección Mexicana por una falla horrible.

Está claro que hubo un mensaje de Germán Berterame al “Vasco Aguirre” tras el penúltimo partido del delantero de 27 años en el equipo de Lionel Messi. Sin embargo, el futbolista que sueña con ser convocado a la Selección Nacional de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026 tuvo una falla horrible en el último encuentro.

Germán Berterame recibió el ‘Icon of the Match’ en Inter Miami|Crédito: Inter Miami / X

Sin explicación alguna: la increíble ocasión que falló Germán Berterame en Inter Miami

Transcurrían 56 minutos del partido de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 y el Inter Miami arremetía contra el Nashville SC en una contra espectacular para los de Florida. Lionel Messi hizo una gran jugada por derecha e intentó rematar con su pierna menos hábil, pero el portero rival pudo contener el balón.

Al margen de la buena respuesta del guardametas para evitar el tanto del astro argentino, no pudo evitar dar rebote hacia la zona media del área, donde justamente aparecía Germán Berterame, en carrera y de frente a la portería. Aunque muchos creían que era una jugada muy fácil para cualquier delantero, el mexicano de 27 años la echó fuera.

¿Germán Berterame no termina de convencer a Javier Aguirre en México?

En el centro del ataque la Selección Nacional de México tiene a Santiago Gimenez, a Raúl Jiménez y, aunque se desempeña en otras funciones, también a Julián Quiñones. Un escalón más abajo aparece la Hormiga González, que brilla en Chivas y parece ser el competidor directo para Berterame.

Mientras que el “Vasco” Aguirre analiza todas sus opciones para la selección azteca, Berterame todavía no convirtió goles en partidos oficiales en el Inter Miami y, para colmo, tuvo esta falla insólita en su último partido. Así, difícil.

