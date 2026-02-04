Pocos saben que a este futbolista de la Liga BBVA MX un día lo embargaron por no tener dinero

Carlos Salcido es el futbolista que jugó en la Liga BBVA MX y al que un día le embargaron su televisión por no tener dinero para seguirla pagando, pero años después la vida le recompensó al recibir regalos de la misma marca. Esta es la historia del mexicano resiliente , que pese a perder a su madre a temprana edad y no comer por falta de recursos, brilló en Europa y en la Selección Mexicana.

El canterano de Chivas narró esta anécdota en el podcast Capitán Financiero, donde Ramón Ramírez declaró que fue un error llegar al América , que inició cuando jugaba para el Tapatío, donde ganaba 3 mil pesos mensuales, pero tras una destacada actuación llegó al primer equipo y comenzó a percibir el doble, lo que le orilló a comprar electrodomésticos.

Carlos Salcido fue a quien le embargaron su televisión y otros electrodomésticos por no tener dinero.|Carlos Salcido

Sin embargo, la suerte le jugó una mala jugada a Salcido, quien en 6 meses fue regresado a la filial del Rebaño Sagrado, lo que también conllevó una disminución de salario. Ello también provocó que no tuviera el recurso necesario para seguir pagándolo, por lo que fue embargado.

“Me bajan a los 6 meses otra vez a Segunda División y me bajan el salario. Entonces, las deudas que yo me aventé, pensando que iba a sostener. Entonces, a mí me embargaron una televisión, una videocasetera y una grabadorcita, que eran de la marca Philips”, comentó el exjugador de la Selección Mexicana.

De ser embargado a recibir regalos de electrodomésticos

Después de ser embargado, Salcido nuevamente se integró al primer equipo de las Chivas, donde se consolidó en la defensa y fue gracias a sus grandes actuaciones que fue convocado a la Selección Mexicana para disputar la Copa Confederaciones de 2005 y el Mundial de Alemania de 2006, donde llamó la atención de un club europeo.

El exjugador de Tigres fue fichado por el PSV después del mundial y fue en ese equipo que la suerte le volvió a sonreír al recibir varios electrodomésticos de la marca Philips, fundador del conjunto de Países Bajos.

“Entonces, cuando llego al PSV el dueño es Philips sabes cuántas lámparas y cosas me regalaban cada diciembre. Entonces yo decía: ¿se acuerdan cuando me embargaban?”, compartió Carlos entre risas al recordar esos tiempos.