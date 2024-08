¡POLÉMICA EN PARÍS!: Boxeadora transgénero elimina en 46 segundos a su rival

La polémica se volvió a apoderar de los Juegos Olímpicos, pero ahora en la especialidad de boxeo. Este jueves la atleta italiana Angela Carini abandonó su combate ante su rival, la argelina Imane Khelif, acusando nunca haber sido golpeada tan fuerte, y obligarse a cuidar de su integridad.

Y es que lo que pocos sabían es que Imane Khleif es una atleta transgénero, que en competencias anteriores como el Campeonato del Mundo 2023 ha sido descalificada por incumplir las normas de elegibilidad de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA). Estas impiden a las atletas con cromosomas XY competir en pruebas femeninas.

Isabel Infantes/REUTERS Angela Carini se tira desconsoladamente tras abandonar su combate ante Imane Khelif.

Te puede interesar: Ana Paula Vázquez queda eliminada de tiro con arco individual en París 2024

Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional (COI) ha hecho caso omiso de estas normas y he permitido a Khleif formar parte de la competencia.

Carini decidió abandonar el combate tras recibir un segundo fuerte golpe en la nariz, argumentando que estaba obligada a cuidar si integridad física. La italiana, que mide seis centímetros menos que su rival y su complexión física es notablemente inferior, no quiso ni siquiera dar la mano a Khelif tras el combate.

“Siempre he honrado a mi país con lealtad”, dijo Carini en medio de un llanto incontenible. “Esta vez no lo conseguí porque no podía seguir luchando”.

Te pude interesar: ¡Alerta en París 2024! Atletas víctimas de robos en la Villa Olímpica

¿Por qué el COI permite competir a atletas transgénero?

Anteriormente, la IBA trabajaba en conjunto con el COI para definir el reglamento de género en los Juegos olímpicos. Sin embargo, la entidad olímpica despojó a la IBA de dicho reconocimiento, sin actualizar las normas de elegibilidad. Es por eso que tanto Imane Khleif como la atleta taiwanesa Lin Yu-ting, pueden competir como mujeres a pesar de tener altos niveles de testosterona debido a su cambio de género.

“Han competido y siguen compitiendo en la competición femenina. Han perdido y han ganado contra otras mujeres a lo largo de los años”, argumentó un portavoz del COI tras la derrota de Carini.