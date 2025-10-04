Alexis Gutiérrez rompe el silencio, provoca a Cruz Azul y enciende la furia con su afición

Alexis Gutiérrez volvió a colocarse en el centro de la polémica con una declaración que agitó las aguas entre América y Cruz Azul. El mediocampista, hoy jugador de las Águilas, afirmó sin titubeos que el club azulcrema es “el más grande de México”, dejando en claro que su corazón futbolístico cambió de bando.

El jugador, que formó parte del histórico plantel que conquistó la novena estrella con La Máquina, fue contundente al hablar de su presente: “Estoy en el mejor equipo de México y estoy muy feliz. Aquí la afición y la exigencia marcan la diferencia”, declaró ante los medios.

Esto no ha gustado a la afición de La Máquina, que inmediatamente mostró su enojo en redes sociales.

La respuesta de la afición cementera

Las palabras de Gutiérrez no pasaron desapercibidas. En cuestión de minutos, los hinchas cementeros llenaron las redes de mensajes recordándole su pasado en el club y cuestionando su lealtad. Algunos incluso mencionaron que el jugador “se olvidó demasiado rápido de dónde salió campeón”.

Más allá de la polémica, Gutiérrez parece disfrutar del nuevo entorno. Su paso por América le ha permitido mayor protagonismo y visibilidad, y eso, según sus propias palabras, es lo que buscaba desde hace tiempo. Sin embargo, la realidad es que en Cruz Azul también se le dio la oportunidad de crecer, pero su bajo rendimiento lo dejó sin la titularidad.

El recuerdo que Cruz Azul no olvida

El mediocampista fue parte de una generación dorada de Cruz Azul que rompió la sequía de títulos y devolvió el orgullo al club. Aunque su papel no fue protagónico, siempre fue considerado una promesa. Hoy, esas mismas virtudes que lo hicieron destacar son las que alimentan la rivalidad entre ambas aficiones.

Con solo una frase, Alexis Gutiérrez volvió a demostrar que, en el futbol mexicano, las palabras también se juegan como un clásico.