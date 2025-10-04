Llegó al América como figura mundial, cobraba por entrevistas y terminó en el olvido

A lo largo de la historia del Club América , han pasado todo tipo de jugadores, siendo algunas de sus grandes contrataciones extranjeros que llegaron a México como figuras consagradas, aunque a muchos se les recuerda por lo que hicieron en el conjunto de Coapa, otros pasaron de noche y terminaron siendo odiados por la afición.

También se encuentra la otra cara de la moneda, el caso de jugadores que no hicieron mucho en el terreno de juego, pero que son recordados por algunas polémicas que protagonizaron durante su paso con el América, tal el caso del brasileño Djalminha.

¿Cómo fue el paso de Djalminha en el América?

En su momento llegó como el fichaje bomba del América, quien no logró demostrar su talento en la cancha, pero sí dejó un mal sabor de boca en algunas personas que trabajaban para el equipo, este es el caso de Gaby Elizondo, quien era parte del departamento de relaciones públicas del equipo, quien recordó su mal mala experiencia en una entrevista para Récord.

Djalminha, que hace mil años que ni jugaba, llegó y cobraba entrevistas y yo con mi grabadorcita para la revista oficial y yo ‘oye Djalminha me puedes dar una entrevista para la revista oficial del equipo y me dijo cuando me vas a pagar’

Luego del triste incidente, el equipo de relaciones públicas fue con la directiva para comentarle lo sucedido, por lo que Djalminha recibió un llamado de atención, ya que la entrevista era para la revista del equipo.

Djalminha tuvo una carrera bastante buena, ya que en su natal Brasil jugó con Flamengo y Palmeiras, donde llegó a ser considerado figura, también tuvo un paso por el Deportivo La Coruña, donde también logró ser un referente para el equipo, aunque nunca pudo adaptarse al conjunto de Coapa, por lo que salió del equipo en 2004.

