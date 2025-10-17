Policia ecuatoriana revela VIDEO sobre el atentado en contra de Bryan Angulo ¡Así detuvieron a dos agresores!

El jugador Bryan Angulo, quien fue atacado con arma de fuego el jueves y se encuentra fuera de peligro, podrá ubicar perfectamente a sus agresores, gracias la detención y a un video revelado por la policía local de Manabí, Portoviejo en donde se ve a dos sujetos a bordo de una motocicleta quienes disparan y luego intentan escapar, siendo alcanzados por la ofensiva de policías.

En una historia de terror a la luz del día y en la vía pública, en la que dos sujetos presuntamente ligados a una célula criminal conocida como Grupo Armado Organizado (GAO), ‘Los Choneros’, disparon ante algunos jugadores del equipo Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo cerca del Estadio Reales Tamarindos, siendo Bryan Angulo el principal agredido.

El equipo explicó que por la ayuda de los compañeros de equipo y la llegada oportuna de atención médica fue que Bryan Angulo está en recuperación y fuera de peligro en un nosocomio.

VIDEO revela momento de la agresión y detención en el caso Bryan Angulo

En un video de la policía de Ecuador, acompañada de un comunicado, se aprecia como dos sujetos jóvenes a bordo de una moto atacan a disparos y al recibir respuesta con arma de fuego de policías, buscan escapar a pie, pero uno es alcanzado por un tiro.

Ante la complejidad para escapar corriendo y las pocas vías de huida la policía los detuvo, rescatando de todo esto un video en el que se ve los diferentes momentos de esta escena policiaca.

En su comunicado, la policía de Ecuador, señaló que “uno de los antisociales abrió fuego contra los uniformados, quienes, en #UsoLegítimoDeLaFuerza , repelieron el ataque y lograron la aprehensión de los implicados. Los detenidos formarían parte del grupo armado organizado “Los Choneros”, y uno de ellos registra antecedentes por porte y tenencia de armas de fuego”.

Agregaron que producto de esa detención se encontraron y aseguraron: 2 armas de fuego y 1 motocicleta