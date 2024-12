¿Se cotizó? El Pollo Briseño revela que RECHAZÓ al Real Madrid

Antonio el “Pollo” Briseño, actual jugador de los Diablos Rojos del Toluca, reveló que en su momento, rechazó una oferta por el Real Madrid, el club más grande del planeta Tierra.

Briseño es uno de los futbolistas más famosos del momento en el futbol mexicano debido a la entrega que ofrece en cada uno de los partidos que disputa, además, también es protagonista fuera de las canchas, principalmente en las redes sociales en donde tiene como afición analizar partidos de ligas internacionales, dejando en claro que tiene madera para en un futuro convertirse en entrenador profesional.

Pollo Briseño revela la ocasión en la que rechazó al Real Madrid



Recientemente, el “Pollo” decidió volver a subirse al protagonismo y en una charla en el podcast del ex portero del Cruz Azul, Yosgart Gutiérrez, confesó que en algún momento de su carrera recibió una oferta del Real Madrid, la cual, para sorpresa de todos, no dudó en rechazar.

“Me llegó una oferta del Real Madrid Castilla, pero al darme cuenta de que no era Primera División, me decidí por otra opción. Mi papá me dijo: ‘¿Cómo vas a ir a Segunda?’ y yo, desubicado, no sabía ni qué hacer. Quería jugar en Primera”, confesó el “Pollo”.

Esto sucedió tras el Mundial Sub-17 del 2011, el cual se disputó en México y mismo que fue conquistado por la Selección Mexicana, comandada entre varias figuras, por el “Pollo” Briseño quien era el referente en la zaga central.

Briseño cuenta esta anécdota con un dejo de nostalgia, pues cree que si en ese momento hubiera recibido un mejor asesoramiento, sin duda habría aceptado firmar con el Real Madrid Castilla, filial del primer equipo, en donde seguramente lo habrían ayudado a desarrollarse para posteriormente dar el brinco a la primera división ya sea con los merengues o a préstamo con algún otro club.

“Si yo hubiera tenido a alguien que me explicara mejor, quizá habría tomado la oportunidad. Pero en ese tiempo existía el pacto de caballeros, y si no firmabas, te bloqueaban para ir a Selección o para otros equipos”, lamentó el ex jugador de Chivas.

¿Cuándo debuta el Pollo Briseño con el Toluca?

El “Pollo” Briseño recientemente fue anunciado como nuevo refuerzo del Toluca tras la llegada de Antonio “Turco” Mohamed como el nuevo entrenador escarlata para afrontar el Clausura 2025 de la Liga BBVA MX.

Es probable que Briseño pueda estrenarse con los “Choriceros” cuando los Diablos Rojos debuten en el Clausura 2025 en la Jornada 1 el próximo viernes 10 de enero ante los Xolos de Tijuana en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Caliente.

