¿Se va? Baños revela que una Selección tiene en la mira a Jardine

André Jardine es sin duda el entrenador del momento en la Liga BBVA MX, pues pasó de ser la última opción para dirigir al América, a ser el DT histórico que hizo tricampeón a las Águilas en torneos cortos, logro que seguramente hizo eco a nivel internacional.

El brasileño dirigía al Atlético San Luis y había hecho un buen papel con los “Tuneros”, regresándolos a fases finales, lo cual llamó la atención del presidente deportivo Azulcrema, Santiago Baños, quien finalmente lo terminó contratando a pocos días de que comenzara el Apertura 2023.

RESUMEN: Rayados 1(2)-1(3) América | Final Vuelta Apertura 2024



Parecía una decisión apresurada principalmente por la premura y porque sonaban otros nombres como primera opción, sin embargo, Jardine vaya que tenía las credenciales para dirigir en Coapa, pues ganó la medalla de oro con Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Te puede interesar: El refuerzo que pide André Jardine para el América en el Clausura 2025

La Selección de Brasil tiene en la mira a André Jardine

Ese logro a nivel selección y el tricampeonato con el América sin duda han colocado a André Jardine en la mira de Brasil, que actualmente vive un complicado momento en las eliminatorias mundialistas de Conmebol bajo el mando de Dorival Júnior.

En palabras de Santiago Baños, presidente deportivo del América, reveló que Jardine está en la mira de la Selección de Brasil y de algunos equipos más a nivel internacional.

“Creo que lo están volteando a ver en ligas más importantes e incluso me atrevería a decir que seguramente ha levantado miradas en cuanto a la selección de Brasil, pero eso a mí no me corresponde decirlo”, dijo Baños en entrevista para Mediotiempo.

Te puede interesar: Las dos joyas que Cruz Azul podría incorporar para el Clausura 2025

Sin embargo, el directivo también aseguró que no han recibido ofertas formales por Jardine y que buscarán quedarse con el brasileño por varios torneos más.

“Hoy estamos muy felices con André. No ha habido algún acercamiento hacia nosotros por él, de ningún club o Selección… El contrato está muy claro, él puede salir a las diferentes ligas de Europa o Sudamérica, o incluso Selecciones, pero hay una cláusula de rescisión y en eso el América no tiene ni voz ni voto”, concluyó.

¿Cuándo debuta el América en el Clausura 2025?

Contrario a otros equipos de la Liga BBVA MX que se encuentran en plena pretemporada, el Club América se encuentra de vacaciones tras el tricampeonato conseguido ante Rayados de Monterrey y debutará en el Clausura 2025 el próximo viernes 10 de enero ante los Gallos Blancos del Querétaro en el Estadio Corregidora en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Te puede interesar: El defensa europeo que buscarían las Chivas para el Clausura 2025