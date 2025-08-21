ÚLTIMA HORA: Cruz Azul podría haberse librado de perder a uno de sus mejores jugadores

La negociación entre Cruz Azul e Inter Miami por Gonzalo Piovi no se concretará, según informan en Estados Unidos. Lo anterior, ya que este jueves 21 de agosto cierra el mercado de la MLS y ambas directivas todavía no llegan a un acuerdo por el argentino, quien recibió una llamada de Lionel Messi para invitarlo a las Garzas, que eliminaron a Tigres en los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025 .

De acuerdo con el periodista Tom Bogert, es muy poco probable que los clubes lleguen a un acuerdo por el precio del jugador, pues hasta el momento La Máquina ha rechazado 2 ofertas por el defensa central, que ve con buenos ojos llegar a Inter Miami por una razón .

@gonzalopiovi Gonzalo Piovi no fichará con Inter Miami, según reportan desde Estados Unidos, y a falta de que se cierre el mercado de fichajes de la MLS

“Aún sin acuerdo entre Cruz Azul e Inter Miami. Cruz Azul quería 7 millones de dólares [131.4 millones de pesos] por Piovi. Miami esperaba llegar a un acuerdo por menos, pero Cruz Azul no cedió”, publicó Bogert en sus redes sociales.

Por lo anterior, el fichaje de Gonzalo Piovi a Inter Miami parece que no se llegará a concretar a menos de que las directivas se pongan de acuerdo, aunque el tiempo los consume, ya que en cuestión de horas cierra el mercado de fichajes de los Estados Unidos.

La llamada que cambió el destino de Gonzalo Piovi y que lo inclinó a marcharse de Cruz Azul

Según distintos reportes, Gonzalo Piovi fue tentado por Lionel Messi de abandonar Cruz Azul y fichar con Inter Miami, pues el astro argentino se encargó personalmente de hablarle a su compatriota para invitarlo al proyecto del club de la MLS, que este año peleará por su segundo campeonato de la Leagues Cup.

El defensa central fue convencido por uno de los mejores futbolistas del mundo a jugar junto con él y las demás estrellas de Inter Miami, propuesta que no dejaría pasar. Sin embargo, su sueño se alejó conforme pasaron los años y hoy parece derrumbarse ante la falta de acuerdos entre las directivas de los clubes de la Liga BBVA MX y de la MLS.