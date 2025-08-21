JJ Macías revela lo que representa portar el número 11 en Pumas

José Juan Macías fue presentado como nuevo refuerzo de Pumas para el torneo Apertura 2025, asumiendo un desafío importante: portar el emblemático dorsal 11, número que en su momento llevó Hugo Sánchez, una de las máximas leyendas de Universidad Nacional. A sus 25 años, el canterano de Chivas enfrenta una oportunidad crucial en su carrera, marcada por un historial de lesiones que han frenado su prometedora trayectoria. Con un contrato a corto plazo, Pumas apuesta por un delantero que busca renacer en el futbol mexicano.

Consciente de la presión, Macías se mostró humilde en su presentación: “Del número sé quiénes lo han portado, eso también es confianza del club hacia mí, y listo, al final del día los números no juegan, es el hombre no el nombre”. Sobre su llegada a Pumas, añadió: “Me siento muy agradecido, la verdad es que esperen cero expectativas de mí, pero para mí esto es como si volviera a debutar y todo lo que hice en el pasado no importa, ahorita lo que importa es empezar de ceros, y sí es la oportunidad de mi vida, así que me siento muy agradecido y feliz y que aparte llego a un grande, no llego a cualquier otro club de menor valor en el fútbol mexicano”.

La sorpresa de Efraín en el mercado de pases

Macías llega al Pedregal tras un año complicado. Luego de rescindir su contrato con Santos Laguna en febrero de 2025, debido a recurrentes problemas musculares y de rodilla, incluyendo dos rupturas de ligamento cruzado en 2022 y 2023, el atacante incluso contempló el retiro. Su intento por volver a Europa con el Real Valladolid no prosperó, pero Pumas, bajo la dirección de Efraín Juárez, le abrió las puertas.

El reto de Macías no solo es recuperar su nivel físico y futbolístico, sino ganarse un lugar en un equipo que busca delanteros mexicanos ante la escasez de “nueves” nacionales. Efraín Juárez lo ve como una opción secundaria detrás de Guillermo Martínez, pero su talento goleador, mostrado en Chivas y León, podría cambiar ese presente. El dorsal 11, legado de Hugo Sánchez, representa una responsabilidad enorme, pero también una oportunidad para que JJ Macías escriba su propia historia en Ciudad Universitaria.

