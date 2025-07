Por mal rendimiento: dónde jugaría el Piojo Alvarado si se marcha de Chivas

El posible destino de Roberto “Piojo” Alvarado fuera de Chivas apunta hacia la MLS, una liga que el futbolista ha manifestado interés en conocer. Su nivel en el Apertura 2025, luego del gran 4-3 frente a Atlético San Luis , no ha sido el esperado y, aunque se mantiene como titular bajo el mando de Gabriel Milito, su permanencia a futuro comienza a ser cuestionada internamente.

El atacante no ha tenido impacto determinante en los primeros compromisos del torneo. Mientras otros elementos ofensivos como Efraín Álvarez y Armando González aparecen con mejores registros, el ex Cruz Azul sigue en el once inicial. Sin embargo, la competencia interna y su bajo rendimiento aumentan la presión sobre su continuidad en el esquema del técnico argentino, antes del arranque oficial de la Leagues Cup 2025 .

@piojo.13 Piojo Alvarado y su anhelo de jugar en una liga específica

¿Qué posibilidades tiene el Piojo Alvarado de llegar a la MLS desde Chivas?

El mismo Alvarado ha expresado públicamente su deseo de emigrar a los Estados Unidos. En la previa del Juego de Estrellas de la Major League Soccer, donde fue convocado con el equipo de la Liga BBVA MX, reconoció su intención de jugar en el futbol estadounidense. No mencionó un equipo en específico, pero dejó en claro que ve con buenos ojos una transferencia.

“Espero poder jugar, venir y conocer un poco más de la liga”, afirmó recientemente en la previa de la Leagues Cup, donde los de Guadalajara enfrentarán a New York RB, Charlotte y Cincinnati. Estas declaraciones alimentan la posibilidad de una futura salida hacia esa competencia, que ha ganado visibilidad entre jugadores mexicanos en los últimos años.

En términos de competencia interna, Chivas cuenta con alternativas como Hugo Camberos y Yael Padilla, quienes han tenido participación en las últimas semanas. El primero ya suma minutos en el Apertura, mientras que el segundo continúa destacando en la categoría sub-21. Ambos podrían ser considerados si el rendimiento del “Piojo” no mejora con el avance del campeonato.

¿Cuál es la postura de Gabriel Milito sobre el momento del Piojo en Chivas?

De acuerdo con información compartida por el periodista César Huerta, el cuerpo técnico respalda a Alvarado y por ahora no planea enviarlo al banquillo. Aunque el atacante no ha sido determinante, el estratega argentino lo considera pieza estructural en su sistema de juego.

La continuidad del ofensivo dependerá de sus actuaciones. Si no logra repuntar, la opción de emigrar podría acelerarse, especialmente si alguna franquicia de la MLS decide presentar una oferta en el próximo mercado de transferencias. Por ahora, solo son rumores.