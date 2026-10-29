¿Por qué a Jaime Munguía le dicen “El Tatanka”? El origen del apodo del boxeador mexicano

El mexicano Jaime Munguía se enfrentará este sábado 31 de octurbe a Nikita Zon por el campeonato de los pesos supermedianos de la AMB en una pelea que forma parte de la función México vs El Mundo que tendrá como combate estelar el enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli.

Te puede interesar: CONFIRMADO: Los peleadores mexicanos que combatirán en México vs El Mundo, la cartelera completa de la pelea Canelo vs Mbilli

¿Cuál es el origen del apodo de Jaime Munguía?

Como todo gran boxeador, Jaime Munguía también ostenta un apodo que define su personalidad y forma de boxeo y en su caso es conocido como 'Tatanka' un sobrenombre que no podría representar mucho hasta que conoces su significado.

Y es que su apodo está inspirado en la película 'Danza con Lobos' de 1990 que significa 'Búfalo', por lo que podría traducirse como 'el Búfalo de Tijuana'.

El apodo de Munguía salió a tema durante la conferencia de prensa que concedió este jueves 29 de octubre, previo a su pelea del sábado en donde se refirió a su rival, Nikita Zon, como el 'Rocky Siberiano', un nombre que ya existía previamente en el boxeo y que se le adjudicó en un principio a Ruslan Provodnikov.

Cartelera de la función México vs El Mundo

Canelo Álvare z vs Christian Mbilli | por el campeonato supermediano del CMB

z vs Christian Mbilli | por el campeonato supermediano del CMB Jaime Munguía vs Nikita Zon | por el campeonato supermediano de la AMB

vs Nikita Zon | por el campeonato supermediano de la AMB Rafael Espinoza vs Lorenzo Parra | por el campeonatop pluma de la OMB

vs Lorenzo Parra | por el campeonatop pluma de la OMB Lindolfo Delgado vs Arthur Biyarslanov | por el título vacante superligero de la FIB

vs Arthur Biyarslanov | por el título vacante superligero de la FIB David Picasso vs Carl Jammes Martin | supergallo

vs Carl Jammes Martin | supergallo Raymundo Rojas vs Reito Tsutsumi | peso pluma

vs Reito Tsutsumi | peso pluma Carlos Emilio Rojo vs Flavius Biea | peso mediano

vs Flavius Biea | peso mediano Héctor Aguirre vs Brayan León | peso supermediano

vs Brayan León | peso supermediano Erick Villegas vs Sultan Almohammed | peso superpluma

vs Sultan Almohammed | peso superpluma Marcos Vázquez vs Bek Nurmaganbet | peso supermediano

Te puede interesar: ¿Cuánto cuesta ver Canelo vs Mbilli? Opciones GRATIS para seguir la pelea en México

