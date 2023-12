La razón por la que Edson Álvarez se perdió el juego ante el Fulham de Raúl Jiménez

El West Ham United de Edson Álvarez sufrió una dolorosa derrota frente al Fulham en la jornada 15 de la Premier League, con gol de Raúl Jiménez los “Cottagers” vencieron 5-0 a los “Hammers”, sin embargo, el Machín no vio actividad por una situación extra cancha que reveló David Moyes.

Según el técnico del conjunto londinense el mediocampista mexicano junto a otros jugadores del plantel se enfermaron un día antes del encuentro, se desconoce si es una infección viral o estomacal, este es apenas el segundo partido de liga que se pierde desde que llegó al futbol inglés.

La temporada de Álvarez

El “Machín” ha demostrado ser un mediocampista de nivel mundial, en su primer temporada en Inglaterra no sólo se ganó el puesto en el once titular de su equipo, también ha sido uno de los jugadores más destacados de su posición en el campeonato, en 18 encuentros se ha ganado el corazón de los aficionados del West Ham que incluso ya le cambiaron el apodo.

“Todos me dicen Eddy, no sé, yo creo que piensan que es diminutivo de Edson, no me molesta, me gusta que me llamen así, todo el vestidor me llama de esa manera”, aseguró el mediocampista de la Selección Mexicana sobre su nuevo apodo.

La temporada del West Ham

En 16 jornadas de Premier League los “Hammers” marchan en noveno lugar con 24 unidades, a 6 puntos de la zona de puestos por competiciones europeas, en la Europa League podrían asegurar su pase a los octavos de final de avanzar como primeros del Grupo A cuando se enfrenten en la última jornada al Friburgo de Alemania.

Este jueves se jugará el primer lugar del Grupo A en la Europa League, en liga cerrarán el año en casa contra Wolves y Manchester United, visitando al Liverpool en la Copa de la liga, 4 juegos difíciles en el cierre del 2023 para Edson y compañía.

