¿Quién es Helmut Marko y qué papel desempeña en Red Bull?

Las cosas en Red Bull tienen un sabor agridulce actualmente. Mientras dominan absolutamente todo dentro de la pista, en casa posiblemente enfrentan uno de los problemas más grandes que han tenido. Dos bandos se pelean por la supremacía en la escudería austríaca y uno de los nombres que más resuena es el de Helmut Marko.

“No puedo continuar sin él. Siempre le he indicado al equipo que Helmut es muy importante para el equipo y para mí. Creo que he dejado muy claro que debe quedarse allí", dijo Max Verstappen hace unos días. Así de vital es el austríaco de 80 años para el actual monarca de la Fórmula 1.

¿Quién es Helmut Marko y qué hace en Oracle Red Bull?

El ex piloto austríaco es el asesor de Oracle Red Bull y principal impulsor de Max Verstappen dentro de Milton Keynes. A él le deben la lealtad del neerlandés en la escudería y fue parte fundamental para que Max se subiera al monoplaza lo más rápido posible.

Por ello, el monarca de la Fórmula 1 no pudo ser más claro, sí se va Marko él lo seguirá a donde vaya. Con ello, Christian Horner no tiene de otra y no suspenderá a Marko por la supuesta filtración de mensajes a la prensa para poder mantener al cooequipero de Sergio Pérez feliz.

De hecho, Toto Wolff y Mercedes han estado muy al pendiente de los problemas en el interior de Oracle Red Bull. La escudería alemana sabe que si se lleva a Marko, seguramente también a Max y eso sería realmente un golpe sobre la mesa tras la sorpresiva salida de Lewis Hamilton a Ferrari el próximo año.

De momento, hay por lo menos una semana de descanso antes de viajar a Australia para el próximo Gran Premio en el que podrán limar asperezas o reventar todo. Las cartas están sobre la mesa.

