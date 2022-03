A Raspar la Lona | ¿Por qué no se dio la pelea Munguía vs Charlo?

Tanto Jaime Munguía como Jermall Charlo estaban decididos a subirse al ring, sin embargo hubo un problema externo que tiró el combate

En este nuevo capítulo de A Raspar la Lona, César Castro y Rafa Ayala revelan qué impidió que Jaime Munguía se midiera ante Jermall Charlo, la previa de la pelea entre Yamileth Mercado y Zulina Muñoz, la actualidad sobre José ‘Chon’ Zepeda y su convicción de ser campeón del mundo, además hablar sobre algunas promesas del boxeo mexicano.

En esta edición, recordamos que hace unos días se afirmaba que Jaime Munguía se mediría ante Jermall Charlo, pelea que ‘estaba pactada en un 99%' pero al final se cayó.

Lo que provocó que no tuviera lugar el combate es que cada pugilista deseaba adquirir cierta cantidad de dinero y no hubo un acuerdo económico que convenciera a ambas partes, ya que los equipos de trabajo pedían un porcentaje más alto, el otro se lo debatía y al final no se dio.

Lo que es cierto es que tanto Jaime Munguía como Jermall Charlo deseaban subirse al ring y ver quién es el mejor, pero parece que al menos en 2022 no podremos ver este tiro.

‘Chon’ Zepeda está convencido de que será campeón

José Zepeda sostendrá un tremendo combate ante Francisco ‘Verdugo’ Pérez, donde no sólo confía en que saldrá con la victoria, sino que ese virtual triunfo lo impulsará a tener una oportunidad por un título del mundo, algo que sería la culminación de su sueño en el deporte.

“Nuestra meta, nuestra visión, es el campeonato del mundo, que es el que va a venir después de esta pelea, y no hay margen de error”, confesó el boxeador mexicano.

Yamileth Mercado expondrá su título del CMB

El boxeo femenil no podía quedarse fuera de A Raspar La Lona y se cuentan detalles sobre el combate que sostendrá ‘La Yeimi’ Mercado en contra de la ‘Loba’ Muñoz, pues estará en juego el título Supergallo del CMB.

La victoria podría impulsar a cualquiera de estas dos peleadoras a la cima de la rama femenil, donde siguen en busca de grandes retos y medirse a las mejores, por lo que su pelea dará mucho de qué hablar.

