Porra de Cruz Azul prepara sorpresa para el partido ante Chivas

Este sábado 21 de septiembre del 2024, sigue la actividad de la jornada 9 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. Son cuatro juegos los que se van a disputar los cuales son: León vs Atlético de San Luis, Monterrey vs Mazatlán, Necaxa vs América y Cruz Azul vs Chivas.

Uno de los juegos más llamativos es el de Cruz Azul vs Chivas, el encuentro se va a disputar en punto de las 21 horas tiempo del centro de México y será en el Estadio Ciudad de los Deportes.

La sorpresa de la afición de Cruz Azul

El pasado viernes 20 de septiembre del 2024, a través de las redes sociales, aficionados de Cruz Azul detallaron que iban a tener un homenaje para el partido ante Chivas, por lo que solicitaron que entren temprano a los que vayan para que puedan ser parte de todo lo que tiene preparado. Se trata de un homenaje a Miguel Marín.

“Nos vemos mañana desde temprano, ingresa puntual para ser parte del colorido que tenemos preparado, toda la barra entra en puerta 7, sigue las indicaciones de la organización a cargo, todos somos Cruz Azul, todos somos parte del colorido, si te pasan una bandera alzala ondeala con orgullo y sobre todo cuidala, a este club lo hace grande su gente, vamos los azules!!”.

Así llega Cruz Azul y Chivas

El conjunto de Cruz Azul llega en el primer lugar de la tabla con seis victorias, un empate y una derrota. Registra un total de 19 puntos. Por otra parte, Chivas llega en el quinto lugar de la tabla con 14 puntos.

La Máquina llega de perder su invicto 3-1 ante el Atlético de San Luis. Por lo que buscarán retomar el buen camino. Mientras que Chivas llega de vencer al León 2-0, luego de perder ante el América.

