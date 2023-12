Porteros de la Selección Mexicana hicieron grupo de Whatsapp para analizar jugadas

Guillermo Ochoa, Luis Ángel Malagón, Julio González y Toño Rodríguez tienen un grupo de WhatsApp, donde comentan aciertos y errores que notan de cada una de sus actuaciones en sus respectivos equipos. Los 4 guardametas han sido considerados por Jaime Lozano durante el proceso y han formado un buen grupo en beneficio del combinado mexicano.

“Somos una tribu diferente. Nosotros entrenamos por aparte (del resto del grupo) mucho tiempo. Nos entendemos, sabemos realmente cada detalle fino del arco. Entonces algo que me ha gustado mucho es este engranaje que hemos tenido todos los porteros, el buen grupo que hemos hecho de arqueros y todos sumamos. Tenemos un grupo de WhatsApp y cada fin de semana escribimos: ‘oye, muy bien acá, este detalle acá’. Al final de cuentas todos sumamos y todos vamos en un barco” dijo Toño Rodríguez en entrevista con Azteca Deportes.

La ilusión de Toño Rodríguez con la Selección Mexicana

Para el partido contra Colombia, Jaime Lozano convocó a Toño Rodríguez de Xolos y Julio González de Pumas. Guillermo Ochoa no podía ser considerado, por lesión y porque no es Fecha FIFA; mientras que Luis Malagón disputará la final de la Liga MX con América. Se tiene contemplado que los 2 llamados tengan participación ante los cafetaleros.

“Te pones el uniforme, te pones la playera verde, entrenas en estas canchas, te prometo que se te olvida (el tiempo invertido en viajes con Selección), porque uno tiene que recordar de niño qué soñaba, que se ilusionaba y estar la selección nacional era tu sueño más grande. Entonces ahorita que estoy viviéndolo, no me voy a permitir que una pierna cansada o que unas dos horas menos de sueño me lo limite” reflexiona ‘El Pirata de Chapala’

La Selección Mexicana viajará este miércoles a Los Ángeles para continuar los entrenamientos con miras al último partido del 2023.

