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Fútbol

Porto vs Benfica: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY, domingo 20 de septiembre, sigue a Santiago Giménez; marcador online

Sigue EN VIVO el minuto a minuto del clásico más importante de Portugal. El FC Porto se juega el orgullo y la supremacía en un duelo de alta intensidad, donde el mexicano Santiago Giménez será la pieza clave para proyectarse como el máximo referente en el eje del ataque de los Dragones

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Escrito por: Sebastian Cortés

Hoy 20 de septiembre, se vivirá un emocionante clásico de la Primeira Liga (primera división de Portugal) cuando el FC Porto reciba al Benfica en la mítica cancha del Estádio do Dragão. En lo que promete ser un choque electrizante y de altísima tensión para el futbol portugués,

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Con el pitazo inicial programado para las 13:30 horas (tiempo del centro de México), la intensidad está garantizada en este Porto vs Benfica minuto a minuto en vivo, un duelo imperdible donde ambos conjuntos se juegan el orgullo absoluto de la temporada y que representa un gran escenario para que Santiago Giménez empiece a posicionarse como la primera opción en el ataque de los Dragones.

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