Medallista mexicana revela el ataque que sufrió mientras entrenaba en CDMX

La seleccionada nacional de pentatlón moderno, Catherine Mayran Oliver, denunció públicamente haber sido víctima de un ataque mientras realizaba su entrenamiento matutino en el Bosque del Ocotal, ubicado en la Ciudad de México.

De acuerdo con el testimonio difundido por la deportista, los hechos ocurrieron el jueves 17 de septiembre, aproximadamente a las 6:40 horas. Oliver relató que fue interceptada por un hombre de entre 35 y 40 años de edad, con quien forcejeó antes de lograr liberarse y ponerse a salvo. Como resultado del incidente, la atleta reportó lesiones menores en la piel.

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Tras darse a conocer el caso, informes recientes indican que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se pusieron en contacto con la atleta mexiquense para brindar acompañamiento y dar seguimiento oficial a la situación.

A través de su comunicado, la medallista alertó a la comunidad deportiva y a los usuarios del bosque para tomar precauciones, haciendo un llamado a denunciar conductas sospechosas e indicando que la responsabilidad de este tipo de actos recae exclusivamente en los agresores.

"Es profundamente doloroso que la violencia también nos alcance en lugares que deberían ser seguros. La responsabilidad nunca será de quien sale a entrenar, sino de quien decide agredir".

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Palmarés deportivo de Catherine Mayran Oliver

Originaria de Tultitlán, Estado de México, Catherine Mayran Oliver se ha consolidado como una de las exponentes más importantes del pentatlón moderno a nivel internacional. Actualmente se ubica en la posición número 31 del ranking mundial sénior de la Unión Internacional de Pentatlón Moderno (UIPM).

Entre sus principales triunfos destacan:

Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: Medalla de oro en la prueba de relevo mixto junto a Yael Marmolejo (475 puntos totales) y medalla de plata en la final individual femenil (556 puntos), cerrando la justa como triple medallista.



Medalla de oro en la prueba de relevo mixto junto a Yael Marmolejo (475 puntos totales) y medalla de plata en la final individual femenil (556 puntos), cerrando la justa como triple medallista. Juegos Panamericanos Santiago 2023: Medalla de oro en el relevo femenil, compitiendo junto a su hermana Mayan Oliver, y medalla de plata en la competencia individual femenil, logrando un histórico 1-2 para la delegación mexicana.



Medalla de oro en el relevo femenil, compitiendo junto a su hermana Mayan Oliver, y medalla de plata en la competencia individual femenil, logrando un histórico 1-2 para la delegación mexicana. Copa del Mundo de Pentatlón Moderno Sofía 2023: Medalla de plata en la prueba de relevo mixto haciendo dupla con Emiliano Hernández.



Medalla de plata en la prueba de relevo mixto haciendo dupla con Emiliano Hernández. Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023: Medalla de bronce en la final individual femenil tras una sumatoria de 1,357 puntos.



Medalla de bronce en la final individual femenil tras una sumatoria de 1,357 puntos. Campeonato Panamericano de Pentatlón Moderno 2018: Medalla de oro tras sumar 1,029 puntos.



Medalla de oro tras sumar 1,029 puntos. Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno: Octava posición, resultado que en su momento estableció el mejor desempeño histórico para una mexicana en la rama femenil de esta competencia.



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