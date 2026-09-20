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Toluca vs Santos: HORA EXACTA para ver el partido de la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Sigue el cierre de la Jornada 9, donde Toluca buscará tomar el liderato del Apertura 2026 de manera solitaria desde la cancha del Estadio Nemesio Diez al recibir a Santos Laguna

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|Crédito: Instagram/@tolucafc

Escrito por: Sebastian Cortés

En el cierre de la Jornada 9 del Apertura 2026, los Diablos Rojos del Toluca del 'Turco' Mohamed buscarán sumar tres puntos que los dejen como líderes absolutos del torneo, pero enfrente tendrán a un Santos Laguna de Renato Paiva que buscará salir de su mala racha en una de las canchas más difíciles de la Liga BBVA MX.

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La hora exacta para el arranque de este vibrante partido en el Estadio Nemesio Diez está programada para las 18:00 horas (tiempo del centro) para el día domingo 20 de septiembre.

El cuadro mexiquense encabeza el certamen con 19 puntos, hilando cuatro victorias consecutivas y presumiendo la mejor ofensiva del torneo con 18 goles. Por su parte, los de la Comarca Lagunera atraviesan una profunda crisis que los tiene hundidos en la posición 17 con apenas 4 unidades, producto de un solo triunfo y una frágil zona defensiva.

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Partidos de HOY 20 de septiembre de la Liga BBVA MX

Siguen las acciones en el cierre de la Jornada 9 del torneo Apertura 2026, con partidos que prometen grandes emociones:

  • Pachuca vs Tijuana | 18:00 horas (Tiempo del Centro de México).
  • Toluca vs Santos Laguna | 18:00 horas (Tiempo del Centro de México).
  • Querétaro vs León | 20:05 horas (Tiempo del Centro de México).

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