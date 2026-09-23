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Fútbol

Portugal vs Gales; dónde ver EN VIVO a Cristiano Ronaldo en la Jornada 1 de la Nations League

Portugal, de la mano de Cristiano Ronaldo, disputará la Jornada 1 de la UEFA Nations League midiéndose a la Selección de Gales. ¿Cuándo y dónde ver el juego?

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|X: Cristiano Ronaldo

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

El futbol de selecciones tendrá su primera fecha FIFA después de lo ocurrido en el Mundial pasado y, sin duda, una de las estrellas que más llama la atención es Cristiano Ronaldo, quien volverá con el combinado de Portugal para disputar, posiblemente, su último torneo con este país.

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Es así como Cristiano Ronaldo podría tener minutos en la Jornada 1 de la UEFA Nations League cuando Portugal se mida a la Selección de Gales, en uno de los duelos más interesantes que habrá en esta semana. Por tal motivo, es preciso que sepas todos los detalles al respecto.

¿Cómo llegan Portugal y Cristiano Ronaldo a esta Nations League?

La Selección de Portugal es, por nombres, una de las más poderosas que existe a nivel mundial, pues además de tener en su plantel a Cristiano Ronaldo, los lusitanos también tienen elementos de primer nivel como Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves y Neto, por citar algunos ejemplos.

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Sin embargo, es una realidad que Portugal, en los últimos años, se ha quedado muy corto en cuanto a expectativas se refiere y para muestra de ello está lo ocurrido en la última Copa Mundial de la FIFA 2026, misma en donde los lusitanos quedaron eliminados en la ronda de octavos de final.

Además, Cristiano Ronaldo entiende que este podría ser su último torneo defendiendo a la Selección de Portugal considerando que ya tiene 41 años, motivo por el cual se espera que el jugador del Al Nassr muestre su mejor nivel en la búsqueda de llegar a la marca de las 1,000 anotaciones.

¿Dónde ver EN VIVO a Cristiano Ronaldo en el Portugal vs Gales?

El Grupo D de la Nations League vivirá la Jornada 1 entre Portugal y Gales cuando ambos equipos se vean las caras este jueves 24 de septiembre del 2026 en punto de las 12:45 horas, tiempo centro de la República Mexicana. Para verlo, únicamente tienes que sintonizar Sky Sports.

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