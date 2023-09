La probable alineación del América para enfrentar a Chivas

Para su partido contra las Chivas, correspondiente a la Jornada 8, el América recuperará a quien fue su jugador más destacado a lo largo del semestre anterior: Henry Martín. Esto fue dado a conocer por el director técnico de las águilas, André Jardine, previo al Clásico Nacional.

“Henry (está) completamente apto para jugar y entrenar, ha entrenado muy bien y vamos a ver. No quiero darle información a las Chivas, la variante de dos delanteros ya la usamos, pero no es bueno anticipar ninguna situación. Henry, si no está de inicio, estará en el partido”, adelantó.

A ello, no obstante, habrá que agregar otra novedad. Ésta, desafortunadamente para la causa americanista, no tiene tintes positivos: el defensor uruguayo, Sebastián Cáceres, sufrió un desgarro que lo marginará y le impedirá enfrentar al Rebaño. Se sumará a los también zagueros Israel Reyes y Néstor Araujo, como bajas del equipo local.

Así alinearía América vs Chivas

A partir de ello, repasamos la posible alineación del América para jugar frente a las Chivas.

En la portería, iniciará Luis Ángel Malagón, tras volver de su llamado a la Selección Mexicana. La defensa, el sector más endeble en el funcionamiento de la oncena, se conformaría de la siguiente manera: Kevin Álvarez —otro convocado por Jaime Lozano—, como lateral derecho; Luis Fuentes resguardaría la banda de la izquierda y, en la central, aparecerían el canterano Ramón Juárez, acompañado por el recién llegado Igor Lichnovsky; esta dupla terminó el inter-escuadras de la última práctica previa.

En el mediocampo, arrancarán el español Álvaro Fidalgo y Jonathan Dos Santos, con funciones más enfocadas a la recuperación. Todo apunta a que el volante/extremo por derecha será el argentino Leo Suárez, mientras que el lado izquierdo sería tarea del uruguayo Brian Rodríguez.

Detrás del nueve, encargado de la creación, iniciará el chileno Diego Valdés y, como referencia en punta, Julián Quiñones.

