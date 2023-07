Así alinearía Cruz Azul frente al Atlanta United en la Leagues Cup

La Máquina de Cruz Azul se juega la vida en la Leagues Cup frente al Atlanta United. El conjunto celeste está obligado a ganar si quiere continuar con vida en el certamen, en caso de perder frente al cuadro dirigido por Gonzalo Pineda quedarían eliminados y sumarían cinco derrotas consecutivas esta temporada incluyendo tres de Liga BBVA MX y dos en la Leagues Cup.

Aquí repasamos la alineación que mandaría Ricardo Ferretti al compromiso de este sábado:

En el arco habría un cambio, Sebastián Jurado volverá al arco titular y más allá de que Andrés Gudiño haya tenido buenas actuaciones frente a Xolos de Tijuana y el Inter de Miami, el “Tuca” y su cuerpo técnico habían decidido que los arqueros se rotarían dos partidos y dos partidos, por o que es el turno de Sebastián Jurado luego del error que terminó en expulsión frente a Toluca en la Jornada 2 de la Liga BBVA MX.

La defensa tendría a Carlos Salcedo, Willer Ditta como defensas centrales y por las laterales a Juan Escobar, paraguayo que ya tuvo minutos frente al Inter de Miami y portería el gafete de capitán, además de por la izquierda Ignacio Rivero.

En el medio campo, Kevin Castaño y Carlos Rodríguez y por delante de ellos el brasileño Moisés Vieira. Por los extremos, Uriel Antuna y Carlos Rotondi, acompañando en el ataque al argentino Augusto Lotti, quien sería el eje de ataque y mandaría a la banca al colombiano Diber Cambindo.

“Mi puesto siempre está en riesgo. Cuando pierdes la cuerda se va apretando. Tengo 32 años y no me preocupa. No seré ni el primero ni el último. Quizás algunos enemigos estén contentos y algunos amigos tristes”, mencionó el Tuca Ferretti en conferencia de prensa previo a este duelo sobre si su continuidad está en riesgo.

Cruz Azul se mide al Atlanta United este sábado en un duelo en el que consiga la victoria en tiempo regular o penaltis avanzará a la siguiente ronda de la Leagues Cup.