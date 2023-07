Partidos, fechas y horarios: Así se jugará la jornada tres de Leagues Cup

Este sábado 29 de julio de 2023, inicia la tercera jornada de la Leagues Cup en la que se definirán los últimos equipos en conseguir su pase a la ronda de 16avos de final. Los equipos de la Liga BBVA MX no han terminado de convencer con su desempeño en el terreno de juego.

Para la tercera jornada, serán 14 equipos del futbol mexicano los que tendrán participación y buscarán avanzar a la siguiente fase. Por el momento, los únicos dos equipos de México que ya están clasificados son León y Mazatlán, ambos como primer lugar de su respectivo grupo.

Partidos jornada 3 Leagues Cup

Para la jornada 3, los equipos tanto de la Liga BBVA MX como de la MLS, buscarán conseguir su pase a la siguiente fase y mantener el dominio que se ha visto en los juegos. La jornada inicia este sábado 29 de julio de 2023 con cinco juegos, los cuales son:

Cruz Azul vs Atlanta United a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

Santos vs Orlando City a las 17:30 horas (tiempo del centro de México).

Charlotte FC vs Necaxa a las 17:30 horas (tiempo del centro de México).

Austin FC vs Juárez a las 18:30 horas (tiempo del centro de México).

Pumas vs DC United a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Para el domingo 30 de julio continúa la actividad con seis partidos, los cuales son:

Tijuana vs Querétaro a las 17:30 horas (tiempo del centro de México).

Atlas vs Toronto a las 17:30 horas (tiempo del centro de México).

Atlético de San Luis vs New York RB a las 17:30 horas (tiempo del centro de México).

Monterrey vs Seattle Sounders a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

LA Galaxy vs Whitecaps a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Tigres vs SJ Earthquaker a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

Por último, la actividad de la fase de grupos termina el lunes 31 de julio con los partidos:

Puebla vs Chicago Fire a las 18:30 horas (tiempo del centro de México).

América vs Columbus Crew a las 18 horas (tiempo del centro de México).

Toluca vs Colorado a las 19:30 horas (tiempo del centro de México).

Guadalajara vs Sporting KC a las 20 horas (tiempo del centro de México).

