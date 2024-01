Los CAMBIOS que haría Cruz Azul en su alineación vs Mazatlán

La Máquina de Cruz Azul no ha ganado en lo que va del Clausura 2024, una derrota frente a los Tuzos del Pachuca y un empate frente a Juárez tienen al conjunto cementero con un punto de seis posibles en el arranque del torneo del futbol mexicano.

La oportunidad de sumar tres unidades en la Jornada 3 es frente a Mazatlán y en Cruz Azul el director técnico Martín Anselmi tendría listo el XI que mandará a la cancha del estadio Ciudad de los Deportes.

La alineación que tendría Cruz Azul ante Mazatlán

En el arco repetiría el guardameta colombiano y refuerzo para esta campaña Kevín Mier. En la defensa, el estratega Martín Anselmi repetiría con Willer Ditta y Gonzalo Piovi en la central, mientras que en la lateral estarían Ignacio Rivero y Camilo Cándido.

En el medio campo habría un cambio, con Lorenzo Faravelli y Carlos Rodríguez en el centro y Uriel Antuna junto a Carlos Rotondi por la banda para dejar en el ataque dos puntas y arrancar con Gabriel “Toro” Fernández acompañado por Ángel Sepulveda quien vería su primera titularidad esta campaña.

Alineación Cruz Azul:

Kevin Mier

Gonzalo Piovi

Willer Ditta

Ignacio Rivero

Camilo Cándido

Carlos Rodríguez

Lorenzo Faravelli

Uriel Antuna

Carlos Rotondi

Gabriel Fernandez

Ángel Sepulveda

D. T. Martín Anselmi

Lorenzo Faravelli habla de los resultados de Cruz Azul

Por otro lado Lorenzo Faravelli habló de los últimos resultados del equipo y aseguró que en la Noria no dejarán nada a la suerte.

“No sé si mala suerte, entiendo que el fútbol hay una parte que depende de la suerte. Nosotros intentamos hacer como equipo que esa parte de la suerte sea lo mínimo, que las cosas las tratemos que dependan de nosotros. Me parece que más allá del resultado que están ahí es la realidad, hemos empatado, un perdido, y puertas adentro hacemos un análisis de cada partido, también de cada entrenamiento. No muestran imágenes de todos los días y si tenemos que hacer un análisis del trabajo, de ver que hemos hecho bien y que hemos hecho mal, hay un montón de cosas que hicimos bien y como bien dijiste para jugar al fútbol para mí los equipos que juegan fútbol y generan situaciones nosotros sobre todo en el segundo partido hicimos eso, si logramos sostener eso vamos a estar más cerca”, mencionó Lorenzo Faravelli en entrevista para Azteca Deportes.

Cruz Azul tendrá una semana de nueve puntos con la Jornada doble, primero recibiendo a Mazatlán y a Xolos de Tijuana en la capital del país, y visitar el próximo viernes a Querétaro.

