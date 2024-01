Fernando Gago se encuentra ilusionado con la llegada de Chicharito

Tres partidos lo que ha jugado Chivas en este Clausura 2024 de la Liga BBVA MX y el técnico argentino Fernando Gago no conoce lo que es la victoria, donde su equipo ha carecido de goles (solo dos anotaciones en este torneo) y sus esperanzas se enfocan con la llegada del delantero mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández aunque este entrará en acción hasta ya avanzada la temporada.

Este viernes el Guadalajara empató a un gol como visitante ante los Xolos de Tijuana con gol para el chiverío de Roberto Alvarado. En la conferencia de prensa después del encuentro, Fernando Gago al ser cuestionado por la llegada del Chicharito al equipo rojiblanco se mostró sumamente ilusionado.

“Respecto a Javier Hernández es una ilusión, es un chico que se crio en este club, tiene un sentido de pertenencia muy grande, alguien muy importante para México, hay plazos que tenemos que respetar, pero espero que esté lo antes posible con nosotros”, señaló el argentino.

Este sábado con una ‘gran’ ceremonia será presentado a los aficionados de Chivas Javier ‘Chicharito’ Hernández en el Estadio Akron con gran cobertura de los medios informativos. El máximo goleador de la Selección Mexicana regresa al equipo donde debutó después de 14 años luego de triunfar en el futbol europeo y en Estados Unidos.

Correspondiente el accionar de su equipo en el duelo ante la escuadra perruna Gago destacó el rendimiento que tuvieron sus jugadores en la segunda mitad del encuentro.

“Hubo dos partidos en uno, el del primer tiempo y el del segundo, el del primero no me gustó. No lo encontramos, tuvimos muchas pérdidas innecesarias, para el segundo cambiamos el sistema desde el inicio y tuvimos más esas ganas de jugar con el balón, generamos situaciones y ganamos duelos en el segundo tiempo”, comentó el exjugador del Real Madrid.

Guadalajara y León dan golpe de autoridad

Fernando Gago habla sobre la falta de gol de las Chivas

Al ser cuestionado sobre la falta de gol del ‘Rebaño Sagrado’ el técnico admitió que ese es un tema que tiene que corregir, aunque se encuentra tranquilo por el volumen de juego que produce su equipo.

“Si nos basamos en el resultado, nos faltó un gol más que el rival, lamentablemente así es. Tenemos que seguir creciendo, generando situaciones de gol, trabajaremos en todos los aspectos. Si me equivoco, tuvimos cuatro situaciones en el primer tiempo y 11 en el segundo, eso es bueno. A pesar de no tener un buen primer tiempo, en el segundo jugó y fue a buscar el partido”, expresó el entrenador.

¿Cuándo y contra quién juega Chivas en la jornada 4 del Clausura 2024?

Después de tres partidos disputados en este torneo, Chivas se ubica en este momento en el noveno puesto sumando dos unidades. El próximo encuentro del Guadalajara será el martes 30 de enero en casa ante Toluca que comenzará a las 21:00 horas tiempo del centro de México.