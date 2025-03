Posible alineación de Pumas para enfrentar a León

Pumas y Efraín Juárez necesitan escalar posiciones en la tabla de la Liga BBVA MX . El equipo felino viene de sufrir una polémica derrota ante Rayados en el torneo Clausura 2025.

Los universitarios se encuentran fuera de puestos de Play-In, por lo que necesita una victoria en León ante los Panzas Verdes.

El 11 inicial del conjunto de Pumas

Para este duelo, el equipo auriazul repetiría en el arco con Alex Padilla. En la zona defensiva estarían Pablo Bennevendo, Rubén Duarte, Lisandro Magallán y Rubén Duarte. En el mediocampo arrancarían Leo Suárez, José Caicedo y Adalberto Carrasquilla, y al frente saldrían con Jorge Ruvalcaba, Ignacio Pussetto y Rogelio Funes Mori.

“Yo me preocupo por lo mío que hoy son los Pumas, que confiaron en mí, que hoy queremos revertir esta situación, que hoy quisiéramos estar en otros momentos y parte de los objetivos son estos, recuperar primero a un plantel que está pensado para pelear otras situaciones”, fueron las palabras de Efraín Juárez sobre el momento que atraviesa el club felino en el actual torneo.

El América marcha como líder general del torneo y los Pumas se encuentran a 10 puntos de la clasificación directa a la Liguilla del Clausura 2025.

“Yo pude ponerle un pedazo de pan a mi familia todas las noches, tuve la oportunidad de ir al América y ser campeón. Entonces, en ese aspecto, hoy que América esté en esa situación (ser tricampeón), no me produce nada, porque no tengo ningún sentimiento hacia ellos”, expresó el DT felino acerca del momento que tiene el América en el fútbol mexicano y la histórica rivalidad con los auriazules.

Pumas con una sequía de 14 años sin ser campeón

Pumas atraviesa una sequía de 14 años sin levantar el título de campeón en la Liga MX. La llegada de Efraín Juárez ha ayudado a los jugadores a elevar su nivel futbolístico de cara al cierre del actual certamen.

Pumas también tiene la oportunidad de hacer historia este semestre en el torneo de la Concachampions, un torneo internacional en el que los felinos buscan tener revancha.