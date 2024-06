Las posibles alineaciones para el Francia vs Bélgica | Euro 2024

Ha comenzado la actividad de los Octavos de Final de la Euro 2024. Hasta el momento ya tenemos tres clasificados a los Cuartos de Final pues Suiza, Alemania e Inglaterra lograron ganar su encuentro. Aún queda por jugarse: Francia vs Bélgica, Portugal vs Eslovenia, Rumania vs Países Bajos y Austria vs Turquía.

Uno de los encuentros más llamativos es el de Francia vs Bélgica que se disputa el lunes primero de junio a las 10 am tiempo del centro de México en el Estadio Düsseldorf Arena. Ambos equipos buscan seguir avanzando en la competición.

Las dos selecciones terminaron en el segundo lugar de la tabla de sus respectivos grupos. En el caso de Francia fue con cinco puntos, sin conocer la derrota por el momento. Mientras que Bélgica con cuatro puntos tras iniciar la competición perdiendo su primer juego.

Posible alineación de Francia y Bélgica

En el caso de Francia, Didier Deschamps mandaría a su mejores jugadores para poder ganar sin complicaciones. En el arco iniciaría con Maignan, en la defensa: Theo, Saliva, Upamecano y Kounde.

En el mediocampo estaría Rabiot, Tchouameni, Kanté y Dembélé. Para que en la delantera pudieran estar Mbappé y Griezmann.

Dimanche = Film de la semaine des Bleuets 🎬😁 Découvrez toutes les 𝗰𝗼𝘂𝗹𝗶𝘀𝘀𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝟮𝗲 𝘀𝗲𝗺𝗮𝗶𝗻𝗲 de prépa 👀🇫🇷 👉 https://t.co/b1UYKQ0qT8 pic.twitter.com/uS03SH4Hmr — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 30, 2024

Por otra parte, Domenico Tedesco saldría con el siguiente once inicial. En la portería estaría Casteels, en la defensa Theate, Vertonghen, Faes y Castagne. En el mediocampo jugarían Onana, Tielemans, Doku, De Bruyne y Lukebakio. En la delantera Lukaku.

Por lo que, nos esperaría un partido lleno de figuras y que puede ser muy cerrado por la experiencia que tienen en ambos planteles.

