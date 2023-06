Este sería el once de la Selección Mexicana para enfrentar a Estados Unidos

México vs Estados Unidos pinta ser uno de los partidos más tensos en lo que va del proceso de Diego Cocca al frente del equipo nacional. El Allegiant Stadium será el escenario de la ida de las semifinales de la Nations League, y un partido que servirá para validar el proyecto del técnico argentino o que podría dinamitar su participación como DT de cara al proceso mundialista de 2026.

Los boletos están agotados para el Mexico vs Estados Unidos y todo pinta a que será un ‘ambientazo’ en el encuentro, el equipo nacional ha tenido problemas en sacar victorias en territorio estadounidense ante el equipo local, por lo que se espera un duelo de alto voltaje.

Diego Cocca corre riesgo de perder su trabajo si no Nations League y Copa Oro: Gerardo Velázquez de León

El once para el México vs Estados Unidos

El partido México vs Estados Unidos comenzará en punto de las 20 horas, tiempo de la Ciudad de México. De acuerdo con las filtraciones de diversos medios, el equipo dirigido por Diego Cocca saldría con una línea de tres en el fondo, con dos laterales… dos futbolistas en el medio campo para dar equilibrio y tres futbolistas en el frente ofensivo. Las dos dudas para los titulares radican en el eje del ataque (Henry Martin-Santiago Giménez), y en la central (Víctor Guzmán-Johan Vázquez), pero el DT del equipo azteca ya tendría definido el 95% de su cuadro.

Portero



Guillermo Ochoa

Defensas

Julián Araujo

Israel Reyes

César Montes

Víctor Guzmán /Johan Vázquez

Jesús Gallardo

Mediocampistas

Luis Chávez

Edson Álvarez

Delanteros

Alexis Vega

Orbelín Pineda

Santiago Giménez/Henry Martin

Una vez concluido el compromiso México vs Estados Unidos en el Allegiant Stadium, el equipo comenzará con la Copa Oro 2023; el equipo nacional abrirá su participación ante Honduras, para luego enfrentar al combinado de Haití y Qatar. La obligación del equipo de Diego Cocca es ganar el título, de no sacar un buen resultado en la Nations League y no ganar el campeonato de la Concacaf, el proceso del DT argentino con el equipo azteca se vería muy comprometido.