Puebla vs Inter Miami: Posibles alineaciones | Leagues Cup 2024

El próximo viernes 26 de julio del 2024, comienza la actividad del torneo que reúne a todos los equipos de la Liga BBVA MX y la Major League Soccer. Se trata de la Leagues Cup 2024.

El torneo se va a disputar desde el 26 de julio al 25 de agosto del 2024. La actividad comienza con cinco partidos, los cuales son: Atlanta United vs DC United, Orlando City vs Montreal, Pumas vs Austin, Seattle vs Minnesota y LAFC vs Tijuana.

Para el sábado 27 de julio, hay juegos bastante llamativos pues en total se disputaron siete encuentros. El encargado de iniciar con la actividad del día es el de Puebla vs Inter Miami, para muchos aficionados es clave el poder ver al actual campeón de la competición, el nivel en el que llega con la sensible baja de Lionel Messi al salir lesionado en la final de la Copa América 2024.

El juego se disputará el sábado 27 de julio del 2024 a las 18 horas en el Estadio Chase.

Ambos equipos corresponden al Grupo Oeste 3 del torneo, Puebla llega con tres partidos sin conocer la victoria, dos derrotas y un empate. Por otra parte, Inter llega con dos victorias consecutivas y una derrota por goleada.

Posible alineación de Puebla

Chepo de la Torre buscaría obtener puntos y saldría con la siguiente alineación:

Portero: Jesús Rodríguez

Defensas: Ángulo, Orona Gularte y Ferrareis

Mediocampistas: de Buen, Herrera, González, Castillo y Álvarez.



Delanteros: Cavallini

Posible alineación de Inter Miami

Gerardo Martino mandaría la siguiente alineación para poder ganar el encuentro.

Portero: Callander

Defensas: Avilés, Weigandt, Jordi Alba y Busquets

Mediocampistas: Rojas, Bright, Redondo

Delanteros: Suárez, Leonardo Afonso y Gressel

